Nodal a J Balvin: “Te dio una patada Residente y no aprendiste”

Christian Nodal levantó dio de qué hablar luego de que cambiara su look pintándose el cabello de rubio y se agregara un nuevo tatuaje en la cara el pasado fin de semana, pero la polémica no quedó allí.

Luego de que se viralizaran las fotos del cantante con su cambio de color y se hicieran múltiples memes en internet, surgieron comparaciones que lo vinculaban a celebridades juveniles como Maluma y J Balvin. Ambos reguetoneros con looks similares.

De hecho, fue J Balvin el que puso en su Instagram una foto de sí mismo con el cabello rubio y la leyenda “Encuentra las diferencias, @nodal”, un comentario alusivo a la similitud entre ambos cantantes.

Cansado de ver estas comparaciones, Nodal le respondió con un polémico mensaje, un tanto agresivo para muchos internautas y para otros más divertido e incluso falso.

“Que yo si tengo talento, carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”.

Con dicha respuesta al comentario de Balvin, se desataron más intercambio de indirectas y burlas por parte de ambos.

J Balvin continuó burlándose del intérprete de Botella tras botella con un video en el que posó con un filtro que le puso un tatuaje falso sobre la cara del nombre de Belinda y le escribió abajo: “Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención, pero la foto se Be-linda”, haciendo referencia a los tatuajes de que Nodal tuvo que borrarse luego de terminar su compromiso con la cantante.

A pesar de que J Balvin aclaró que todas las publicaciones habían sido una broma y sólo lo había hecho “para divertirse”, Nodal continuó atacándolo e incluso dijo que la estrella urbana “es un referente de todo lo que está mal en la industria”.

"Esta gente no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí", dijo Nodal en un video que posteó en una historia de la misma red social.

Y continuó: "Claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví. ¿Entienden? Y no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien. Este compa no ha aprendido, te dio una patada en el culo Residente y no aprendiste, creo que te gustó".

Y fue justamente Residente que se pronunció en Instagram ante la pelea y demostró su apoyo a Nodal.

Hace unos meses el líder de Calle 13 lanzó una canción de más de 11 minutos dedicada al cantante urbano con letras nada favorecedoras sobre su carrera dentro del reguetón, influencia y fama.

Tiraera pa J Balvin, fue la composición en cuestión, donde repite la línea “Esto lo hago pa’ divertirme”, misma que usó Balvin en uno de los recientes videos contra Nodal.

Más adelante en sus respuestas, Nodal reveló que lanzaría una canción en contra de Balvin y que esperaba su respuesta cuando ésta saliera.

"Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. ¿Quieres burlarte? ¿Quieres hacer reír a la gente? simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal, no subas cosas mías de gente que no conoces, pendejo", enfatizó.

"De qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos, si tu música no llena nada".