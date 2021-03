Novia de Scott Disick se luce en diminuto bikini en Miami

Scott Disick de 37 años está disfrutando de su nuevo romance con la modelo de 19 años Amelia Gray Hamlin en las idílicas playas de Miami.

La pareja fue captada, sin seguir las órdenes sanitarias impuestas por el estado, divirtiéndose y disfrutando del sol durante sus vacaciones en compañía de un grupo de amigos que también viajaron a la ciudad aún en medio de la pandemia por coronavirus.

Amelia fue fotografiada por los paparazzis haciendo alarde de su figura de impacto con un diminuto traje de baño de dos piezas de Danielle Guizio rosa pastel con diseño brillante.

El conjunto de dos piezas constó de un sostén de tipo push up a juego con un bikini de cintura baja.

Complementó el outfit con una pañoleta en la cabeza en tonos pastel, rosas, amarillos, morados y verdes; también agregó múltiples cadenas doradas sobre el cuello, brazaletes y gafas solares rectangulares de diseñador.

Lució su cabello rubio en mechones lacios sobre los hombros y su rostro con maquillaje sencillo en tonos rosados y nude.

Mientras paseaba por la playa, la joven se puso un minishort de mezclilla con detalles desgastados.

Foto: The Grosby Group

En tanto, Scott optó por shorts color caqui a juego con una camisa azul marino de cuadros con el pecho desabotonado.

Agregó gafas solares oscuras, su lujoso reloj de pulso con incrustaciones de diamantes, una cadena en el cuello y un par de tenis Nike blancos con azul; combinó su cabellera teñida de rosa con el look playero de su joven novia.

Su aparición en público se produce después de que la modelo originaria de California dijera que la estrella de Keeping Up With The Kardashians es su “hombre de sus sueños” a pesar de que en un inicio se dijo que Scott no se estaba tomando en serio la relación.

En las stories de Instagram, Amelia compartió una foto en la que aparecen juntos durante una romántica cena y escribió sobre la foto “El hombre de mis sueños”.

Durante los últimos días la nueva pareja ha sido captada numerosas veces durante su viaje a Miami.

Amelia y Scott han estado saliendo desde octubre, luego de que ella terminara su relación con el heredero de FAT Brands, Andrew Wiederhorn y él con Sofia Richie, y en medio de rumores que aseguraron en su momento que Disick regresaría junto a la madre de sus hijos, Kourtney Kardashian.

Incluso el empresario atrajo la atención mediática hace unos días por insinuar que se casaría con Kardashian de 41 años. En un teaser de KUWTK fue visto diciéndole a su ex que se casaría con ella en el acto y después dijo que su matrimonio sucederá eventualmente.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí