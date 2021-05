Nueva York dará entradas gratis a atracciones a cambio de vacunarse

Los incentivos a cambio de vacunarse son todo un fenómeno en Estados Unidos y en Nueva York ya han probado algunos como ofrecer cerveza, marihuana, tarjetas de metro y entradas gratuitas a partidos de béisbol a quienes se apliquen sus dosis contra el coronavirus.

Ahora, el gobierno de la ciudad anunció que ofrecerán entradas gratuitas a algunas de las atracciones más icónicas que incluyen:

1) Acuario de la Ciudad de Nueva York

2) Jardín Botánico de Nueva York

3) Jardín Botánico de Brooklyn

4) Zoológico del Bronx

5) Membresía por dos semanas a Citi Bike

6) Membresía al Teatro Público

7) Lincoln Center

8) Brooklyn Cyclones

9) Club de Futbol de la Ciudad de Nueva York

10) Ferry de la Ciudad de Nueva York

Los detalles para canjear las entradas a las atracciones se darán a conocer en los próximos días.

Por lo pronto, también se anunció que la cadena Shake Shack ofrecerá hamburguesas y papas gratis a los neoyorquinos vacunados a partir de este jueves 13 de mayo.

