¡La espera terminó! Oasis, una de las bandas de rock más emblemáticas de los últimos tiempos, reveló las fechas de su gira ‘Live 25’ tras quince años de inactividad y luego semanas de rumores, se confirmó su regreso a la Ciudad de México (CDMX) el próximo 12 de septiembre de 2025.

Lo que comenzó como una sospecha a voces, se convirtió en realidad para los fans mexicanos, quienes podrán disfrutar de un legendario concierto de los hermanos Gallagher en el Estadio GNP Seguros. Sin embargo, para evitar la reventa de boletos, la agrupación implementó un nuevo sistema de preventa que sustituirá el sistema dinámico de Ticketmaster, pero, ¿cómo funciona?

“¿Odias a los revendedores? Por favor ayúdanos a que esto sea justo y centrado en los fans, respondiendo a la siguiente serie de preguntas”, dice la plataforma.

¿Cómo conseguir el código de preventa para el concierto de Oasis?

A través de redes sociales, la banda originaria de Mánchester, Reino Unido, detalló que será necesario que las personas que busquen conseguir sus boletos antes de la venta general, realicen un registro previo en https://OasisMusic.lnk.to/L25NAmPS y contesten las preguntas de un formulario para asegurar su lugar.

1. Ingresar https://OasisMusic.lnk.to/L25NAmPS

2. Colocar un correo electrónico.

3. Registrar nombre, apellido, número de teléfono, ciudad, país y fecha de nacimiento.

4. Contestar la primera pregunta: ¿A cuántos shows de Oasis has ido?

5. Contestar la segunda pregunta: ¿En qué año Oasis tocó por última vez en Norteamérica?

6. Contestar la tercera pregunta: ¿Para qué ciudad quiere comprar boletos para Oasis?

7. Confirmar el registro a través del mensaje que llegará al correo electrónico.

8. Las personas seleccionadas recibirán un código para la preventa.

8. Comprar los boletos el jueves 3 de octubre de 2024 con el código.

De acuerdo con la plataforma, los fans que contesten bien la pregunta sobre la última presentación de la banda en Norteamérica, podrán ingresar a un sorteo exclusivo que les permitirá recibir un Código de Acceso a la Preventa para comprar boletos para la gira Oasis Live ‘25 Tour’.

Es indispensable contestar bien la interrogante para poder participar en la dinámica, quienes contesten mal, aunque hayan completado el formulario, no podrán ser parte del sorteo oficial. La inscripción estará vigente desde las 8:00 am del lunes 30 de septiembre de 2024 hasta las 8:00 am del martes 01 de octubre de 2024.

“Gente de México, prepárense. Los Hermanos estan en camino.”

El tour de Oasis en América del Norte, 2025.

Regístrate para el sorteo de la pre-venta para la Ciudad de México en 👉https://t.co/A0zRW3s9vA

La pre-venta tendrá lugar el jueves 3 de octubre.

La venta general será el… pic.twitter.com/4syascqyAo — Oasis (@oasis) September 30, 2024

¿Cómo comprar boletos para Oasis en la venta general?

El formulario es un paso que se deberá realizar obligatoriamente para ingresar al sorteo de la preventa, sin embargo, la venta general estará activa sin pasos adicionales a través de la página oficial de Ticketmaster a partir del 4 de octubre de 2024 a las 12:00 pm hora local.

Ingresar a la página oficial de Ticketmaster y seleccionar el concierto de Oasis en la Ciudad de México.

Ingresar con una cuenta Ticketmaster: se solicita correo electrónico y contraseña.

Seleccionar los boletos en la zona de preferencia.

Pagar los boletos.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Oasis en la Ciudad de México?

Aunque la información oficial será proporcionada en la página de Ticketmaster al momento de la preventa y la venta general, diferentes plataformas especializadas en conciertos aseguraron que los precios podrían oscilar entre $1,342 a $5,490 pesos mexicanos con cargos incluidos. Además, se estima que el número máximo de boletos que se podrán comprar por persona será de 4.