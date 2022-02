Olivia Culpo conquista con crop top traslúcido en West Hollywood

La modelo Olivia Culpo se sumó a la tendencia de transparencias que domina en las calles, pero de una manera muy elegante.

Fue captada por paparazzis ataviada con un crop top negro de tela traslúcida que dejó a la vista su lencería a juego. La prenda tenía mangas abultadas y un nudo al centro. Combinó con jeans rectos de cintura alta y botines terminados en punta.

Presumió su belleza peinada con un moño bajo y con maquillaje donde el delineado cat eye, las cejas oscuras y el labial rojo fueron protagonistas.

Foto: Grosby Group

El atuendo de Olivia Culpo dejó al descubierto su figura torneada. Hace un par de años dijo a la revista Shape que realiza ejercicios que pueda ejecutar mientras viaja, por lo que constantemente corre, hace sentadillas, flexiones, abdominales y pesas. No obstante, también practica Soul Cycle, pilates y yoga.

Cuando se trata de ejercicio, lo más importante para la modelo es ser constante con los entrenamientos. “Creo que es muy fácil para las personas pasar por fases en las que son realmente intensos con sus entrenamientos y luego los dejan”.

Su objetivo es hacer ejercicio todos los días, incluso cuando tiene una agenda cargada. “Trato de mantenerme activa tanto como puedo haciendo entrenamientos de bajo impacto y alta intensidad para ser consistente y no me despierto un día y me doy cuenta de que han pasado dos semanas y no he hecho ejercicio”, anota.

Aunque durante la fase más fuerte de la pandemia por coronavirus permaneció la mayor parte del tiempo en California, después retomó sus viajes por el mundo y el más reciente lo hizo a Los Cabos, México.

La salida de Olivia Culpo se registró antes del fallecimiento de su colega Cheslie Kryst, Miss USA 2019. A través de su cuenta de Instagram, Culpo dio sus condolencias:

“Aún no puedo creer que sea real. No conocí a Cheslie súper bien, pero cada vez que la vi tenía la sonrisa más contagiosa de oreja a oreja. No era el tipo de persona que asumes que tiene un problema interno. Era pura luz y alegría. Quiero compartir este tributo porque era hermosa y su brillo merece perdurar y tener un impacto en todos. Su legado vivirá de muchas maneras. Descansa en paz, hermosa Cheslie”, escribió.

Cheslie Kryst, murió el domingo al arrojarse desde la ventana de su apartamento en Manhattan, según la policía neoyorquina. Tenía 30 años y ejerció como abogada antes de convertirse en Miss Estados Unidos 2019. Olivia Culpo fue Miss Universo 2012 y coincidió con ella en varios eventos.