Olivia Culpo luce figura ‘irreal’ con diminuto bikini 'underboob'

Olivia Culpo consintió a sus fanáticos de redes sociales al compartir una serie de fotografías de sí misma tomadas durante su reciente escapada a las Maldivas.

La modelo, de 29 años, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar tres imagenes en las que aparece luciendo un diminuto traje de baño negro pertenecientes a la colección de Revolve que hizo en colaboración con la marca Love Wave.

Posó a la orilla de las cristalinas playas ataviada con un revelador traje de dos piezas, compuesto por un microbikini de triángulo con lazos de espagueti a juego con un sostén de tipo underboob, con escote square, tirantes gruesos y una cinta debajo del pecho.

Las prendas ayudaron a destacar su trabajada figura, pero en especial su vientre marcado por el ejercicio.

Mantuvo sus accesorios limitados a un gran brazalete de cadena dorada, un par de anillos y pendientes circulares de oro.

Hizo alarde de su belleza destacada con una capa de maquillaje bronceado que le dio un efecto de porcelana, con labial nude, cejas remarcadas, blush rosado, su característico contouring, rímel negro y párpados ligeramente maquillados con sombras oscuras.

En tanto su cabello se lució peinado de lado con mechones húmedos.

La ex miss universo disfrutó de unas merecidas vacaciones a las Maldivas en abril pasado con un grupo de amigos, por lo que estas fotografías son un recuerdo utilizado para hacer promoción a la colección de trajes de baño.

Hace unos días, Culpo visitó Francia como parte de los invitados exclusivos de la Semana de la Moda París.

Durante su estancia fue fotografiada varias veces acudiendo a los desfiles de las grandes casas de moda y paseando por las calles de la ciudad ataviada con impresionantes y glamurosos atuendos de temporada.

En redes sociales también compartió varias postales de su viaje, incluidas fotos en las que posó bajo los estilos típicos de la moda parisina e hizo reencuentros de otras veces que ha visitado París, ya sea para los eventos de moda o para rodar sesiones.

Recientemente, la modelo de Carolina del Norte reveló algunos detalles sobre su rutina de autocuidado, las dietas y el ejercicio que le ayudan a mantener su figura irreal.

En una entrevista para la revista Hamptons, Olivia dijo: “Me apego a la regla 80-20. El 80 por ciento del tiempo es realmente sana y el 20 por ciento del tiempo me permito comer, no lo que sea, pero me complazco un poco más, supongo que se podría decir”.

También dijo que hace al menos 20 minutos de ejercicio al día todos los días y que a través de las redes sociales ha estado invitando a sus seguidores a adoptar dicha rutina, llamada 20-Minute Cardio Challenge.

"Comencé algo en mi Instagram llamado 20-Minute Cardio Challenge, eso es básicamente 20 minutos de cardio a la velocidad que quieras. Lo he estado haciendo con mis seguidores animándonos a unirse al desafío y hacer lo que sienta bien durante 20 minutos”.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí