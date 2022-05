Olivia Culpo luce su minivestido plata más arriesgado en su cumpleaños

La ex Miss Universo Olivia Culpo decidió festejar su cumpleaños número 30 ataviada con un espectacular (y arriesgado) vestido plateado de Poster Girl.

La estrella de las pasarelas fue captada por paparazzis en calles de Miami, cuando se dirigía al festejo. Estaba acompañada por sus hermanas, Sophia y Aurora, y una de sus amigas más cercanas.

El vestido resplandeciente de Olivia Culpo estaba hecho de cota de malla, muy al estilo Versace. Tenía cuello halter, escote en U y una abertura en la pierna izquierda que dejaba descubierto el hueso de su cadera.

Combinó el minivestido con sandalias y aretes brillantes. Peinó su cabellera en media coleta con ondas y lució un maquillaje donde predominaron los tonos nude, durazno y un smoky eyes.

Foto: Grosby Group

Christian McCaffrey, novio de Olivia, llevó una camisa Fendi de manga corta y abotonada, combinada con jeans negros y botines. Usó una cadena de oro alrededor de su cuello.

Olivia Culpo no pudo ocultar su emoción y escribió en Instagram: “¡Cumpleaños 30! Esto me asustaba, pero debo decir que me siento increíblemente agradecida por las personas en mi vida y por todos ustedes. Gracias por seguir mi loco viaje por la vida y darme una salida para ser yo misma. ¡No quiero que esto sea demasiado largo, los amo y muchas gracias por los deseos de cumpleaños!”, anotó.

Compartió fotografías de su festejo, donde posa con globos rosas y junto a su pastel de cinco pisos.

Siempre deslumbra con cualquier atuendo. Hace un par de años, Olivia Culpo dijo a la revista Shape que realiza ejercicios que pueda ejecutar mientras viaja, por lo que constantemente corre, hace sentadillas, flexiones, abdominales y pesas. No obstante, también practica Soul Cycle, pilates y yoga.

Cuando se trata de ejercicio, lo más importante para la modelo es ser constante con los entrenamientos. “Creo que es muy fácil para las personas pasar por fases en las que son realmente intensos con sus entrenamientos y luego los dejan”.

Su objetivo es hacer ejercicio todos los días, incluso cuando tiene una agenda cargada. “Trato de mantenerme activa tanto como puedo haciendo entrenamientos de bajo impacto y alta intensidad para ser consistente y no me despierto un día y me doy cuenta de que han pasado dos semanas y no he hecho ejercicio”, anota.