Olivia Culpo luce tendencia 'sin pantalón' con diminuto look blanco

Olivia Culpo fue captada por los paparazzis destilando belleza y el glamour que la caracteriza con un diminuto atuendo blanco que llevó bajo la tendencia ‘sin pantalón’.

La modelo, de 28 años, fue vista de paseo por calles de Los Ángeles, en compañía de su amiga Cara Santana, haciendo alarde de su figura de impacto y tonificadas piernas.

Se lució ataviada sólo con una camisa blanca oversize de manga larga que le cubrió hasta los muslos, a juego con un chaleco holgado color beige de escote en V.

Añadió un par de zapatillas beige de talón descubierto, un bolso grande del mismo tono, pequeños anillos plateados, pendientes largos y una manicura fresca en color blanco.

Llevó su cabello peinado con raya en medio y mechones completamente lacios; su rostro se lució con una capa de maquillaje bronceada, uniforme al resto de su piel, además de labial nude, pestañas con rímel negro, blush color canela sobre los pómulos y hombras marrones.

Su aparición en público se produce después de haber aparecido en topless en una campaña publicitaria de Face Gift, un producto para el cuidado de la piel.

La ex miss universo compartió detalles del anuncio que protagonizó a través de una publicación hecha en Instagram.

De acuerdo con los informes, Olivia es la nueva imagen de la marca vegana de autocuidado GoodJanes Clean Skincare desde agosto pasado, cuando comenzaron sus negocios en conjunto para realizar publicidad de la marca en las redes sociales de Culpo.

En la publicación, la celebridad aparece posando en la bañera, con el cuerpo y el cabello húmedos, y sosteniendo el producto con una mano, mientras la otra cubre su pecho.

Su reciente colaboración con GoodJanes, dice, se vio motivada por el gusto que tiene de cuidar su piel para verse perfecta cada que sale de casa, en redes sociales, eventos de moda y durante las sesiones que normalmente suele rodar.

“Siempre me ha interesado el cuidado de la piel ¡y me considero una fanática del producto! (mismo que comenzó a promocionar). Recuerdo que cuando era niña robaba los productos de mi madre y mi hermana mayor y los probaba todos para ver qué amaba y odiaba”, dijo en una entrevista con Byrdie.

“Me encanta cómo avanzamos constantemente en nuestro conocimiento del cuidado de la piel. Justo cuando creo que sé lo último y lo mejor, surge algo nuevo”, añadió.

Pero Olivia no le deja todo el trabajo sucio a los productos de belleza ni a las grandes marcas con las que colabora, sino que los compagina con un estilo de vida y rutinas saludables.

Recientemente dio una entrevista a la revista Hamptons en la que habló sobre sus rutinas de autocuidado, dietas y ejercicio.

“Me apego a la regla 80-20. El 80 por ciento del tiempo es realmente sana y el 20 por ciento del tiempo me permito comer, no lo que sea, pero me complazco un poco más, supongo que se podría decir”.

