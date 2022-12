Olivia Newton-John y otras celebridades que murieron este 2022

Hollywood, y en general la industria del entretenimiento internacional, se vistió de luto múltiples veces este 2022 por la muerte de muchas de sus más grandes e icónicas estrellas.

Olivia Newton-John

La partida de Olivia Newton-John fue una de las que conmocionó a los fanáticos de Vaselina y que dejó un gran vacío en la actuación y la música.

Murió en agosto a los 73 años, después de una larga y agotadora batalla contra el cáncer de mama. En redes sociales su esposo John Easterling dio la trágica noticia con el mensaje: “Dame Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

De inmediato Hollywood reaccionó, incluido su amigo de toda la vida y coprotagonista en Vaselina, John Travolta, quien se despidió de la actriz con el mensaje: “Tuyo para siempre. Tu Danny, tu John”.

Foto: AP

Ray Liotta

El actor de Goodfellas murió mientras dormía en República Dominicana en mayo pasado a los 67 años, según informó People en mayo.

Su prometida Jacy Nittolo se encontraba con el actor cuando murió. Liotta se encontraba en el Caribe en medio de las filmaciones de su último proyecto cinematográfico, Dangerous Waters.

Aaron Carter

El hermano de Nick Carter, de los Backstreet Boys, murió el 5 de noviembre a los 34 años.

Fue encontrado muerto en el baño de su casa en Lancaster, California.

La causa de su muerte no fue revelada, aunque se cree que se debió al consumo de píldoras recetadas y parafernalia de drogas encontradas en su habitación.

Nick Carter escribió en redes sociales: “Mi corazón se ha roto hoy. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre he tenido la esperanza de que él, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tan desesperadamente necesitaba”.

Por su parte Hilary Duff, su novia a inicios de los 2000 dijo: “Lamento profundamente que la vida fuera tan dura y que tuvieras que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente. Chico, mi yo adolescente te amaba profundamente. Enviando amor a tu familia en este momento. Descansa tranquilo”.

Coolio

El rapero de Gangsta’s Paradise murió repentinamente el pasado 28 de septiembre. TMZ dijo que fue hallado en el piso del baño de un amigo. Los paramédicos declararon muerto a Coolio en el lugar a los 59 años.

El manager del cantante, Jarez Posey, le dijo a Rolling Stone que la causa de su muerte se sospechaba como un paro cardíaco, pero nada fue revelado de forma oficial.

Stephen tWitch Boss

El DJ de Ellen DeGeneres Show se suicidó el 13 de diciembre, según confirmó Page Six.

Fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Los Ángeles con una herida de bala autoinfligida, dijeron las autoridades de la ciudad.

Boss ganó fama por sus participaciones como bailarín profesional en The Wade Robson Project, Star Search y So You Think You Can Dance.

Llegó a Ellen DeGeneres Show en 2014 como invitado recurrente, después se convirtió en un elemento permanente hasta obtener su participación como coproductor ejecutivo.

Takeoff

El rapero de Migos, Takeoff, de 28 años, fue asesinado en un tiroteo en Houston el pasado 1 de noviembre.

Según los informes, murió durante un altercado en una fiesta privada que tuvo lugar en Billiards & Bowling Alley.

Además de pertenecer a la agrupación de hip hop, era conocido por ser familia de Cardi B y su esposo Offset.

Taylor Hawkins

El baterista de Foo Fighters fue encontrado muerto en un hotel de Colombia a los 50 años el 25 de marzo.

Las autoridades sanitarias de Bogotá dijeron que recibieron una llamada de emergencia porque el músico sufría un dolor en el pecho. Al llegar al hotel, Hawkins ya había muerto.

Taylor estaba con su banda en una gira por Sudamérica cuando murió, esa misma noche tenía programado un concierto en el Festival Estéreo Panic.

La autopsia reveló que el baterista había consumido opioides, benzodiazepinas, antidepresivos y otras sustancias.

Foto: AP

Tom Parker

El cantante de The Wanted murió en marzo tras una batalla de cáncer cerebral terminal diagnosticada en octubre de 2020.

Su esposa Kelsey anunció su fallecimiento con un emotivo comunicado en el que se refirió a Tom como “el centro de su mundo”. “Nuestros corazones están rotos, Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia enérgica”, dijo.

Parker tenía 33 años cuando falleció y se encontraba en medio de tratamientos de quimio y radioterapia para luchar contra la enfermedad.

A inicios de este año se unió a su banda en algunos conciertos, sin embargo, ya no daba shows al 100 por ciento.

Ivana Trump

La exesposa de Donald Trump y madre de los tres hijos mayores del empresario murió el pasado 14 de julio a los 73 años.

Si bien las causas de su muerte no son claras hasta el momento, se reportó que un equipo de paramédicos atendió una emergencia de paro cardíaco en su departamento del Upper East Side de Nueva York.

“Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York”, confirmó el magnate en Truth Social. “Era una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una vida grandiosa e inspiradora”.

Foto: AP

Reina Isabel II

La muerte de The Queen fue la más mediática y relevante a nivel mundial por su carácter histórico y político.

Murió de causas naturales el 8 de septiembre a los 96 años en su castillo de Balmoral, Escocia.

“La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde”, escribió la familia real en redes sociales para confirmar su fallecimiento.

La monarca más longeva de la histórica británica murió después de presentar una serie de problemas de salud durante el año que le impidieron asistir a varios compromisos.

Foto: EFE