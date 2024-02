Olivia Wilde se dejó ver sin censura, ataviada con un impresionante look transparente en la Semana de la Moda de París.

Fue fotografiada llegando al desfile de Saint Laurent Womenswear para la colección otoño/invierno 2024-2025 ataviada con un arriesgado bodysuit oscuro que dejó a la vista su torso sin sujetador.

Usó un body de finos tirantes y escote redondo al estilo braless, a juego con una falda a la rodilla de corte tubo en color verde grisáceo.

Sumó un cinturón café, un par de guantes de cuero café, medias minimalistas negras y un par de zapatillas rojas. A la salida de su hotel usó un clutch negro largo, una chamarra de cuero estilo vintage y gafas solares retro.

Olivia Wilde se olvida del sostén y se deja ver como nunca con look sin censura. Foto: AP

La celebridad añadió joyería de oro, incluida una gargantilla fina y un par de anillos del mismo estilo.

Definió su belleza con una base de maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, un fino cat eye, compras rosadas y blush color durazno sobre los pómulos; mientras su cabello rubio se mostró peinado con raya en medio y mechones ondulados.

Su asistencia a la Paris Fashion Week se produce después de haber sido vista con su nuevo interés amoroso, el cineasta Bryn Mooser, de 44 años.

La nueva pareja fue vista en medio de una cita en Los Ángeles. Según los informes, han estado saliendo desde antes de Navidad del año pasado, cuando fueron vistos por primera vez.

Olivia y Mooser antes de ser pareja fueron amigos por más de 15 años y han trabajado juntos en varios proyectos, incluido el documental The Rider And The Storm de 2013, en el que Wilde fue coproductora y Bryn, director.

Más allá de su nuevo romance, Olivia, de 39 años, ha estado ocupada con varios trabajos fílmicos como productora y actriz. IMDb dice que dirigirá y producirá las películas Perfect, Naughty y After Annecy.

Asimismo, protagonizará la adaptación de la novela A Visit From The Goon Squad de Jennifer Egan, ganadora del Pulitzer de 2010.

También tiene agendada una producción vinculada a Marvel, aunque no hay mucha información al respecto, sólo se sabe que será con Sony y que está en las etapas de desarrollo.