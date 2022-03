Oscars 2022: ¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock?

El actor Will Smith se robó la atención de los reflectores en la ceremonia de los Premios de la Academia no sólo por llevarse un Oscar, también por subir al escenario y abofetear al comediante Chris Rock.

Durante un segmento de comedia en la premiación, Chris comenzó a hablar sobre Javier Bardem y Penélope Cruz, nominados en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamente.

“Si ella pierde, él no puede ganar. Él está rezando para que Will Smith gane”, expresó el actor y luego se enfocó en la pareja formada por Will y Jada Pinkett Smith.

“Jada, te amo. J.I. Jane 2 ya viene”, dijo el comediante al comparar el cabello rapado de Demi Moore en la película de 1997 con la alopecia de la esposa de Smith.

El protagonista de Soy Leyenda de inmediato se levantó de su asiento, caminó hacia el escenario y le soltó una bofetada a Chris Rock. “Will Smith me dio un buen golpe”, dijo el actor luego de la cachetada.

Al regresar a su asiento, el también productor exclamó: “Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”. Finalmente, el comediante dejó a la familia Smith y concluyó afirmando: “esta es la mejor noche en la historia de la televisión”.

Detrás de cámaras, Denzel Washington se acercó al actor para hablar con él y ayudar a calmar la tensión.

En la ceremonia, Will Smith ganó el Óscar a Mejor Actor y durante su discurso se disculpó con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y con sus compañeros nominados. También justificó el golpe hacia Chris Rock con el amor por su familia.

Tras el final de los Premios Oscar 2022, el Departamento de Policía de Los Ángeles, donde se realizó la ceremonia, dijo que Rock rechazó presentar cargos contra el actor de Gemini Man.

Following the moment in which Will Smith seemingly slapped Chris Rock at the #Oscars, Smith is comforted by Tyler Perry and Denzel Washington. He appears to wipe away tears before rejoining his wife pic.twitter.com/TyXPQe1WGY