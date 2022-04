Inmigrantes indocumentados recordaron este lunes en Nueva York que ellos pagan millones de dólares en impuestos sin obtener beneficios y exigieron a los demócratas que cumplan sus promesas de otorgarles un camino a la ciudadanía, en el curso de una protesta al vencerse hoy el plazo para la declaración de impuestos en el país.

Cada año, los indocumentados y sus familias en el país pagan aproximadamente 79,700 millones de dólares en impuestos federales y 41,000 millones en impuestos estatales y locales, de acuerdo con datos proporcionados por la organización Se Hace Camino Nueva York, que convocó la manifestación.

Los indocumentados pagan sus impuestos usando un Número de Identificación para Contribuyentes Individuales (ITN por siglas en inglés).

Recodaron además el esfuerzo que realizaron durante la crisis sanitaria de la covid-19 y lamentaron que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, les dejó fuera del presupuesto estatal al no incluir los 3,000 millones de dólares que reclamaron para el Fondo de Trabajadores Excluidos ya que aún muchos indocumentados continúan sin trabajo.

"Como inmigrantes aportamos millones de dólares en impuestos pero ¿qué beneficios recibimos? Ninguno. Queremos que cumplan las promesas que cada gobierno en campaña promete. Nosotros sí cumplimos con las reglas, pero ustedes no", afirmó la mexicana Marina, con cuatro hijos y que emigró hace 26 años.

"He acatado la orden de pagar impuestos por más de 20 años", dijo y reclamó al Senado federal que apruebe el proyecto de ley que abriría el camino a la ciudadanía a millones de indocumentados en el país.

Visiblemente indignada por la situación que afrontan, Elsa Samaniego recordó que trabajan "para pagar (impuestos) y sacar adelante" a sus familias.

"Estamos exigiendo no más trabajo gratis, no más impuestos sin representación, y un camino a la ciudadanía ahora. Hay más de once millones de indocumentados en nuestro país", indicó enfática la mexicana, que mostró una copia de sus impuestos, al igual que otros inmigrantes.