Paris Hilton luce 'bikini body' a los 40 años en lujoso yate por Italia

La socialité Paris Hilton está de viaje junto a su prometido Carter Reum por la costa de Cerdeña, Italia. Fue fotografiada a bordo de un lujoso catamarán y mientras se divertía con un paseo en una moto de agua.

La estrella protagonizó una sesión fotográfica con múltiples looks de playa, entre los que destacó un espectacular traje de baño conformado por un top rojo anudado al centro y un bikini negro con estampado de rosas.

Completó su look con un colorido kimono de la colección Alice + Olivia x Lakwena Maciver, tacones negros con estoperoles, lentes de sol y una banda floreada alrededor de su cola de caballo. Aumentó el glamour con aretes de diamantes.

Foto: Grosby Group

Paris Hilton está completamente enamorada de su prometido. Fueron vistos sonrientes y abrazados durante toda la jornada. Carter Reum, ataviado con playera negra y short, no podía quitar la mirada de ella.

La heredera también deslumbró con falda multicolor y un top blanco. Para otra de sus fotografías posó con un bikini estampado y en otro asombrante look el protagonista fue un vestido negro de transparencias.

Durante el programa The Tonight Show With Jimmy Fallon, Paris Hilton reveló detalles de la costosa boda que planea con Carter. Dijo que será de tres días, por lo que tiene que hacerse cargo de muchas cosas. Agregó que es probable que use 10 vestidos, pues ama los cambios de atuendo.

La estrella de los reality shows dijo estar ansiosa por presentarles a los fanáticos a su prometido con la próxima serie documental de Peacock, Paris in Love. Su boda será filmada para este programa.

“Siento que mi documental, This Is Paris , terminó de una manera en la que, ya sabes, fue increíble, pero siento que quería que mis fans vieran que encontré a mi príncipe azul y mi final feliz de cuento de hadas”, dijo.

La pareja se comprometió el 13 de febrero de este año cuando disfrutaban de unas vacaciones en una isla privada. Reum le dio un anillo de diamantes único con una esmeralda diseñada por el joyero Jean Dousset, tataranieto del famoso joyero francés Louis Cartier.

Paris Hilton asegura que está en una relación de iguales, por lo que se siente feliz y plena con su compromiso. Mira sus fotos en la galería superior.