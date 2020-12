Paris Hilton y su hermana arrasan en sesión de minivestidos

La socialité Paris Hilton y su hermana Nicky Hilton Rothschild despidieron el 2020 con una espectacular sesión de fotos donde el protagonista fue el glamour.

Paris Hilton, de 39 años, posó junto a su hermana en una muestra de su fuerte vínculo. Deslumbró ataviada con un espectacular vestido negro asimétrico con una manga abullonada y detalles de lentejuelas que se envolvían estratégicamente alrededor.

La prenda tenía una abertura en la pierna izquierda y un moño de terciopelo que acentuó su cintura. Completó el look con pendientes de diamantes.

Foto: Grosby Group

La intérprete de Stars Are Blind aumentó la elegancia con un maquillaje en tonos neutros y un peinado de coleta alta con flequillo de lado.

Nicky Hilton, de 37 años, usó un minivestido strapless color champagne con volantes. La tela fruncida se amoldó perfectamente a su figura. Dejó suelta y ligeramente ondulada su cabellera rubia. Asistió a la sesión de fotos sin la compañía de su esposo, el heredero bancario, James Rothschild, de 35 años.

Lee: El crop top con el que Hailey Bieber presumió sus 'abs de impacto'

Carter Reum, novio de Paris Hilton, sí se unió a la sesión de fotos. Lució una camisa de mezclilla y pantalones de jogging Nike. Envolvió a su novia en un tierno beso ante la cámara.

De acuerdo con información de Daily Mail, la pareja se conoció a través de amigos en común hace más de 15 años, pero comenzaron a salir en noviembre de 2019, después de que la hermana de Carter invitó a Paris al Día de Acción de Gracias.

De hecho, Paris Hilton acaba de compartir una carta en Instagram con motivo de su 13° mes juntos donde asegura que se siente en un cuento de hadas y que “ama” ser su “princesa”.

“¡Ni en mis sueños más salvajes podría haber soñado un amor tan perfecto y especial! Siempre estaré muy agradecida de haber ido a los Hamptons para el Día de Acción de Gracias. Sé a ciencia cierta que todo esto sucedió por una razón. Amo todo de ti y todo lo que has hecho por mí. Has cambiado mi vida de muchas maneras”, escribió.

Paris Hilton estrenó el documental This is Paris en You Tube Originals. A través de él, desea mostrar a su verdadero yo. En entrevista con Forbes asegura que es completamente diferente a la chica superficial que han mostrado ante las cámaras.

“Soy real. Soy inteligente. Sé lo que está pasando. Estoy con los pies en la tierra. Especialmente al hacer esta película, me di cuenta de que después de interpretar a ese personaje durante tanto tiempo casi comencé a olvidar quién era realmente”, dijo.

La estrella de reality shows ama la moda y el lujo, pero también quiere presentarse ante el mundo como una mujer de negocios a quien le importan las causas sociales.

Aquí el documental.