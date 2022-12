Paris Jackson sorprende con sesión en blusa braless y lencería transparente

La modelo Paris Jackson es la imagen de la nueva colección Pre-Fall 2023 de la marca Dundas, enfocada en demostrar que se puede lucir elegante y sexy con prendas de encaje, transparencias y terciopelo.

La hija de Michael Jackson deslumbró al posar ataviada con una blusa traslúcida de encaje al estilo braless que combinó con lencería negra ajustada a su silueta delgada.

Paris fue fotografiada por el talentoso fotógrafo de moda Sebastian Faena. El estilismo estuvo a cargo de George Cortina, la maquillista fue Lottie y la manicurista Brittney Boyce.

La estrella lució un maquillaje impecable, compuesto por base, polvo compacto, rubor, iluminador en las mejillas y labios en tono rojo oscuro. Delinearon sus ojos, llevó sombras marrón en los párpados y sus cejas fueron protagonistas al estar peinadas perfectamente.

Para otra de sus fotografías, usó un vestido transparente con lencería a la vista.

Durante una entrevista con WWD, Dundas habló sobre la colaboración con Paris, a quien conoció en la Semana de la Moda de París y decidió hacerla su nueva musa.

“La conocí por primera vez en París durante la semana de la moda y me enamoré por completo de ella, de su aspecto y de su personalidad, era absolutamente encantadora”, anotó el diseñador.

Además de modelar, Paris Jackson también canta y actúa. Interpretó a Maya en tres episodios de American Horror Stories en 2021 y lanzó el sencillo Just You en octubre.

Paris Jackson dijo al medio SPIN que se siente más saludable que nunca. “Cuando me miro en el espejo, ya no odio lo que veo, y me he convertido en amor propio... Trato de tratarme a mí misma con amabilidad”.

Añadió que aunque tiene días malos en los que no es tan amable consigo misma como le gustaría ser, trata de progresar todos los días consciente de que no llegará a la perfección.

“Me veo a mí misma como una amiga, cuando no mantengo un límite o cuando no establezco uno, es como abandonar a un amigo. Me siento horrible si abandono a un amigo y me siento mal si me abandono a mí misma”.

La joven, de 24 años, también habló sobre las comparaciones que le hacen con su difunto padre, Michael Jackson. “Depende del día. Algunos días siento esa presión, y algunos días siento… bueno, la música que hago es completamente diferente. No estoy haciendo R&B, soul y funk'”.

Paris Jackson dice amar cualquier forma de arte. Cuando era niña amaba cantar y bailar, pero ahora está interesada en otras formas de artes creativas. Ha despertado su interés por la industria de la moda.