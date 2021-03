¿Por qué el mundo odia tanto a Taylor Swift?

Taylor Swift acaba de sumar otro Grammy a su repisa de premios por el álbum del año gracias a su trabajo con Folklore, uno de los dos discos que escribió, produjo y lanzó durante la pandemia.

Con este reconocimiento hizo historia, se convirtió en la primera artista en dominar dicha categoría con tres géneros diferentes: country, pop y alternativo.

Mientras goza de su buena racha, la cantante espera recibir su reconocimiento como artista de la década de Billboard, categoría en la que compite con artistas de la talla de Adele, Bruno Mars, Drake y Rihanna.

No cabe duda que Swift es una de las más exitosas de los últimos tiempos y una de las más famosas, pero también una de las más odiadas no sólo en Hollywood, sino en todo el mundo, tanto por otras celebridades como sus respectivos fandoms.

Durante más de 12 años ha sido una de las figuras públicas que más ha estado bajo escrutinio público, ya sea por su carrera musical, su imagen y labores con la moda, peleas con otros famosos, hasta por sus relaciones sentimentales.

Swift de 31 años tiene una larga lista de detracciones, algunas de ellas válidas, otras sin fundamento y unas más que deberían pasar a segundo plano cuando presume de una brillante y exitosa carrera.

Si bien Taylor se enfoca en letras de amor (como muchas celebridades femeninas y masculinas), además de historias fantásticas e incluso hace llamados para detener el acoso a través de su música, suele recibir críticas por obsesionarse con sus novios del pasado hasta el punto de ser llamada ‘devora hombres’, una opinión considerada como sexista en estos tiempos.

También ha sido señalada por ser y tener actitudes falsas, ya sea en redes sociales, con sus séquitos de amigas, en entregas de premios e incluso con sus posturas políticas, ante el racismo, los derechos LGBTQ+ y más.

Esto último porque durante años fue catalogada como una chica modelo para los movimientos blancos y supremacistas de Estados Unidos, principalmente por su físico bajo el típico estereotipo americano de piel blanca, cabello rubio y ojos azules y por no defender movimientos de minorías o víctimas de odio.

Después de haberse esforzado y analizado otros papeles que puede jugar como superestrella, actualmente es una defensora de los derechos LGBTQ+, de los autores, minorías culturales y del feminismo. Pero al parecer sigue sin ser suficiente para evitar recibir odio.

En su documental Miss Americana reveló que el bajo perfil en estos temas que mantuvo por años le fue ordenado por los ejecutivos de la empresa a la que pertenecía.

“A lo largo de toda mi carrera, los ejecutivos de las discográficas simplemente me decían: ‘Una buena chica no obliga a la gente a opinar; una linda chica sonríe, saluda y dice gracias’. Me convertí en la persona que todos querían que fuera”.