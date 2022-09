“¿Por qué estás tan obsesionada conmigo?”; los memes de Hailey Bieber y Selena Gomez

Luego de cuatro años de matrimonio con Justin Bieber, Hailey Bieber habló por primera vez sobre el drama que hubo entre ella, su esposo y Selena Gomez, así como el odio que recibió después de su matrimonio por parte de los fanáticos.

En una entrevista con Alexis Cooper, en el programa Call Her Daddy, Hailey dejó las cosas claras sobre su relación con la cantante y desmintió las especulaciones creadas por los fanáticos de que “le robó el novio”.

Si bien negó las acusaciones y defendió su relación de los haters y fanáticos de Jelena, Hailey no se libró de las reacciones de los internautas por “tratar de colgarse de la fama de Selena” y por “llamar la atención” ahora que Gomez lanzará su documental Me and my mind.

Al menos Twitter se ha llenado de memes y burlas hacia la modelo por seguir hablando de la cantante cuatro años después de que se casó con Justin Bieber y cuatro años después de que él y Selena le pusieron el punto final a su relación de una década.

Cabe resaltar que los mensajes no han sido escritos para defender la relación de Jelena ni justificar las acciones “tóxicas” que Justin tuvo como novio de Gomez, sino que los fans apoyan a Selena y piden que Hailey ya supere ese capítulo.

Aquí algunas reacciones contra Hailey Bieber

hailey bieber despertando y recordando que no es selena gomez pic.twitter.com/YPGtBMDOtm — rafa (@tsmastermind) September 27, 2022

Siempre personaje principal como Selena Gómez, jamás uno secundario como Hailey Bieber pic.twitter.com/GKrQg1PZBf — Sebastián [email protected]) September 28, 2022

Selena Gomez viendo que Hailey y Justin Bieber no la sueltan pic.twitter.com/sFRqJ5yJ5B — Mary (@marii_fy) September 27, 2022

Los fanáticos han seguido de cerca todo el drama amoroso entre estas tres celebridades durante años, incluso ahora que se dio la charla de Hailey, hubo quien dijo que se sentía comprometido en seguir el chisme ya que lo ha vivido a tiempo real desde 2009.

Me voy a escuchar el podcast de Hailey Bieber? Por supuesto. Me voy a ver el documental de Selena Gómez? Por supuesto.



Yo estoy comprometida con este chisme desde el 2009. — Mrs Tomdaya (@LadelDiminutivo) September 28, 2022

“@haileybieber… Sin Selena, sin influencia… Piérdete, baby”.

“- ¿Qué tienen ellos en común?...

- Una obsesión con Selena Gomez”.

an obsession with Selena Gomez https://t.co/mpOMZy6WRJ — jo (@fetishxsel) September 27, 2022

“Hailey Bieber decide hablar sobre Selena Gomez antes del documental de Selena porque intenta controlar la narrativa, pero no engaña a nadie”.

Hailey Bieber deciding to talk about Selena Gomez before Selena’s documentary is her trying to control the narrative but she ain’t foolin anyone pic.twitter.com/m8Zh9pMwcS — gerardo (@GeraVilla23) September 28, 2022

Hailey Bieber cuando pasa cinco segundos sin mencionar el nombre de Selena Gomez pic.twitter.com/UmyDb7Kfbr —(@romewitchies) September 27, 2022

el obsesionado con Taylor Swift /// la obsesionada con Selena Gomez pic.twitter.com/4tAz8wyRYf — J O S E P H (@_Blatter_) September 27, 2022

Si bien bastante los fanáticos se han concentrado en criticar a Hailey Bieber por recordar el drama de su supuesto triángulo amoroso cuatro años después; otros tantos han recordado la ocasión en que Selena Gomez trató de detener el odio hacia la pareja de los Bieber.

Y es que en la entrevista Hailey afirmó que nadie la protegió del acoso en línea y amenazas que recibió por “bajarle el novio a Selena” y que nadie detuvo los mensajes agresivos; sin embargo, Selena lo hizo durante un live en redes sociales.

“Yo no defiendo que las mujeres desgarren a las mujeres down. nunca, jamás estaré por eso. Así que por favor sea amable con todos. No importa cuál sea la situación, si son mis fans, no sean groseros con nadie, por favor. No vayas y digas cosas que sientes en el momento”, dijo la cantante.