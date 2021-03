Priyanka Chopra luce irreconocible tras cirugías de nariz

Priyanka Chopra se dirigió a sus redes sociales para compartir un throwback de su época como modelo en su natal India cuando tenía 19 años.

Pero en vez de mostrarse como estamos acostumbrados a verla, con todo el glamour y estilo hollywoodense, la actriz se lució irreconocible, como si fuese otra persona.

Y es que en la foto que publicó en Instagram, la estrella de Isn’t It Romantic mostró la apariencia que tenía después de una cirugía fallida en la nariz debido a una polipectomía que alteró su rostro de forma severa a inicios de los 2000.

Chopra, de 19 años en ese entonces, posó ataviada con un sostén de traje de baño de triángulo en color blanco a juego con un pantalón holgado del mismo tono.

Presumió su delgada figura que todavía se ocupa de tonificar.

“¿Tímida? Nunca he oído hablar de eso”, escribió bajo la foto, haciendo referencia a que después de la cirugía, fue blanco de burlas en su país hasta que se sometió a más procedimientos.

El throwback llega después de que se revelaran sus memorias en el libro Unfinished que ella misma escribió y lanzó el mes pasado.

En el libro, la actriz de 38 años dijo que sufrió acoso y burlas debido a un procedimiento quirúrgico fallido para el cual se sometió inicialmente con el objetivo de extirpar un crecimiento benigno en la nariz.

Mientras iniciaba su prometedora carrera como modelo, actriz y celebridad de concursos de belleza, Priyanka notó un bulto que le crecía en la cavidad nasal por lo que consultó con el médico y le dieron el diagnóstico de polipectomía.

Le dijeron que con cirugía se solucionaría; sin embargo, no contó con que el médico iba a cometer un importante error que le costaría la apariencia original de su rostro.

“El cirujano me cortó el puente de la nariz y se derrumbó”, reveló la estrella. “Mi nariz original se había ido. Mi cara se veía completamente diferente. No era yo”, añadió.

También agregó que por la operación perdió su empleo en dos películas y que tuvo que enfrentar las críticas del público y de sus mismos compañeros de trabajo quienes la apodaron “Plastic Chopra”.

La nueva imagen que fue adquiriendo con las reconstrucciones le significaron un gran impacto en su vida y salud emocional hasta el punto de sentirse “devaluada, invisible e insegura” sobre su futuro.

Más adelante en su relato dijo que poco a poco fue superando los complejos hasta que se aceptó tal cual es.

“Ahora, cuando me miro al espejo, ya no me sorprende, he hecho las paces con este yo ligeramente diferente. Soy como todos los demás: me miro en el espejo y pienso que tal vez pueda perder un poco de peso; creo que tal vez pueda ejercitarme un poco más. Pero también estoy contenta. Esta es mi cara. Este es mi cuerpo. Puede que tenga defectos, pero soy yo”, añadió.