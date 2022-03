¿Qué edad tenía Selena Quintanilla cuando fue asesinada?

En el aniversario luctuoso número 27, Selena Quintanilla es recordada en México y Estados Unidos con sus mayores éxitos musicales como la reina del tex-mex.

Luego de casi tres décadas del crimen, Yolanda Saldívar, asesina de la artista cumple una cadena perpetua en una prisión de Texas, pero las autoridades advierten que pronto podría salir de prisión.

Saldívar mató a la intérprete de Como la flor en un hotel ubicado en Corpus Christi, Texas. La mujer, que en ese entonces era la presidenta del club de fans de la cantante y gerentes de dos de sus tiendas de ropa, había accedido a reunirse para hablar sobre su despido.

Sin embargo, Saldívar le disparó por la espalda y le perforó una arteria en la clavícula. Selena Quintanilla se desangró mientras corría a pedir ayuda y murió antes de llegar al hospital.

Luego del asesinato, la presidenta del club de fans de Selena se resguardó en una camioneta durante nueve horas, mientras amenazaba con suicidarse y afirmaba que el crimen había sido un accidente. Agentes del Buró Federal de Investigaciones llegaron al sitio y negociaron con ella para que se entregara.

Casi siete meses después del crimen, la mujer fue condenada a cadena perpetua, luego de que el jurado la declaró culpable de homicidio premeditado.

La intérprete de Dreaming of you nació el 16 de abril de 1971 en Texas y comenzó su carrera a los 10 años en la banda Los Dinos, que formó junto a sus hermanos.

Cuando fue asesinada por Yolanda Saldívar, Selena tenía 23 años de edad y estaba a 16 días de cumplir 24 años. La cantante de raíces latinas estaba en la cumbre de su carrera. En la edición 36 de los premios Grammy había ganado su primer galardón por el Mejor Álbum Mexicano-Americano de 1994. En este 2022, la artista estaría por cumplir 51 años.

El 31 de marzo de 1995, cuando cometió el crimen, Saldívar tenía 34 años de edad y actualmente tiene 61.

