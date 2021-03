¿Qué fue de Catherine Bach, ‘Daisy’ en los 'Dukes de Hazzard'?

The Dukes of Hazzard fue una de las series más populares y seguidas en la década de los 80, teniendo como protagonistas a John Schneider, Tom Wopat, Denver Pyle y Catherine Bach.

Desde 1979 hasta 1985, el programa televisivo de CBS siguió a los primos Bo, Luke y Daisy que vivían en el condado ficticio de Hazzard en Georgia, Estados Unidos, corriendo en su Dodge Charger 69 y evadiendo al comisionado Boss Hogg, interpretado por Sorrell Brooke.

La serie ochentera se basó en el éxito taquillero de 1975 Moonrunners que contó la historia del licántropo Jerry Rushing protagonizada por James Mitchum y narrada por la estrella de country, Waylon Jennings.

El programa conquistó a tantos televidentes que rehicieron la historia, pero en una exitosa película en 2006, con Jessica Simpson protagonizándola.

Catherine Bach en los Dukes de Hazzard

Uno de los personajes que más destacó fue el de Daisy convirtiendo a Bach en todo un ícono de Hollywood.

Incluso se convirtió en un referente de la moda por sus looks de diminutos shorts de mezclilla y top anudados en la cintura, a este estilo se le ha bautizado Daisy Duke.

El personaje fue caracterizado por su personalidad dulce y amable, pero también por su atractiva apariencia que le ayudó a sacarle ventaja al comisionado para ayudar a sus problemáticos primos.

Antes del programa, la actriz ya contaba con un prolífico currículum tanto en cine como en televisión, apareciendo en The Midnight Man, Thunderbolt and Lightfoot y Hustle.

¿Qué fue de Catherine Bach después de los Dukes de Hazzard?

Luego de los Dukes, Bach fue convocada para Cannonball Run II, Street Justice, African Skies, Criminal Act, Range and Honor y fue llamada para aparecer en la reunión de los Dukes en 1997 y en The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood del 2000, su trabajo más reciente y popular fue Monk en 2006 como invitada especial.

Como muchas celebridades de televisión, Catherine se estancó en su papel de Daisy, tal es el caso que después de la serie su carrera fue en picada al no obtener papeles importantes e iguales de icónicos.

Hace poco los paparazzis la captaron llevando una vida normal en California paseando con sus mascotas a los 66 años.

Se sabe que la actriz se casó con el abogado de entretenimiento Peter Lopez y enviudó por un aparente suicidio en 2010.

Según los informes, Lopez se mató con un arma de fuego en el interior de su casa en Los Ángeles a los 60 años, hasta el momento se desconocen las causas que condujeron al abogado a dicho momento.

Fue con él que Catherine tuvo dos hijas, Sophia Isabella de 25 años y Laura Esmeralda de 22, de quienes se encargó después del fatídico día.

Bach ya había estado casada entre 1976 a 1981 con David Shaw.

