¿Qué fue de Fran Drescher, protagonista de 'La Niñera'?

Han pasado casi 28 años desde que La Niñera llegó a conquistar los corazones de millones de televidentes en todo el mundo.

Gracias a este sitcom, la chica llamativa de Flushing (the flashy girl from Flushing), Fran Fine, se convirtió en todo un ícono de la televisión de los años noventa, con su característico acento de Queens, Nueva York, chillona voz y memorable gusto por la moda.

Durante seis temporadas, la historia se centró en una joven que perdió a su novio y su trabajo en una tienda de novias, por un golpe de suerte llegó a la casa de los Sheffield donde la contrataron como niñera y donde después encontró al amor de su vida y a la que sería su nueva familia.

The Nanny fue producida e interpretada por Fran Drescher, una actriz y productora que luchó porque la protagonista fuera una irreverente y perspicaz judía dentro de una familia adinerada y conservadora.

Desde 1993 hasta 1999, la serie se emitió con rotundo éxito convirtiéndose en una de las comedias con mayor audiencia a finales de los noventa. Obtuvo 12 nominaciones al Emmy, ganando una por el vestuario de Fran Fine, hoy en día es un elemento clave de la cultura pop.

¿Qué fue de Fran Drescher después de La Niñera?

Antes de convertirse en Fran Fine, Drescher había tenido una prometedora carrera en el cine y la televisión, con participaciones en Saturday Night Fever (1977), Stranger In Our House (1978), UHF (1980) y The Hollywood Knights (1980).

Durante su participación en el sitcom, la actriz recibió dos nominaciones Emmy y dos Golden Globes por la Mejor Actriz en una Serie de Comedia; además, actuó junto a Robin Williams en Jack (1996).

A inicios de la década de los 2000, cuando finalizó su proyecto, Drescher actuó en otras comedias de situación con papeles similares llamadas Living With Fran (2005) y Happily Divorced (2011), pero no con el mismo éxito que La Niñera.

Su carrera dentro de la actuación siguió en los próximos años, debutando en Broadway como la madrastra de Cenicienta y como actriz de doblaje en Hotel Transilvania como Eunice (2017).

En 2020, Fran Drescher anunció que junto a Peter Marc Jacobson, productor de La Niñera y su exmarido, estaban preparando la adaptación musical de dicha serie.

Fran Drescher y el cáncer

Luego de tocar los cuernos de la luna con The Nanny, en el 2000 la actriz fue diagnosticada con cáncer de útero con el que luchó por años.

En 2007 escribió un libro llamado Cancer Schmancer donde habló de su batalla y de cómo tuvo que alejarse intermitentemente de los sets de grabación para enfocarse en su salud.

El entonces presidente George W. Bush nombró a Fran Diplomática por la Salud de las Mujeres en 2008 tras haber vencido el cáncer. Posteriormente, fundó Cancer Schmancer Movement, una organización que apoya y concientiza a las personas que lidian con esta enfermedad.

Así luce hoy Fran Drescher,28 años después de estrenarse La Niñera.

