¿Qué fue de ‘Jackson Stewart’, el hermano de ‘Hannah Montana?

Hace 15 años que Disney Channel transmitió por primera vez la exitosa serie de Hannah Montana sólo para ganar millones de fanáticos alrededor del mundo, volverse un referente de la cultura popular y afianzar el talento y elevar la popularidad de sus actores.

El programa de cuatro temporadas estuvo protagonizado por varias estrellas que se ganaron el corazón de los jóvenes televidentes y que después tuvieron la oportunidad de seguir allanando su camino profesional en Hollywood.

Entre ellos destacan Miley Cyrus (Hannah), Emily Osment (Lilly), Moisés Arias (Rico), Mitchel Musso (Oliver), Billy Ray Cyrus (Robby Ray Stewart) y Jason Earles (Jakson Stewart).

Y es justo este último actor que ganó interés del público por encarnar al hermano mayor de la protagonista que, a diferencia de sus compañeros adolescentes interpretando papeles de adolescentes, encarnó a un adolescente que en la vida real era más de 10 años mayor.

¿Qué edad tenía Jason Earles en Hannah Montana?

Jason Earles de 29 años en 2006 interpretó a Jackson, un joven de 16 años que amaba la cecina con queso y odiaba trabajar en Rico’s Surf Shop, una tienda propiedad de su molesto compañero Rico.

El personaje tuvo una participación regular en la mayoría de las temporadas de la serie, pasando de un estudiante de secundaria a un graduado.

¿Qué fue de Jason Earles después de Hannah Montana?

Mientras veía su éxito en ascenso en la comedia, el actor tuvo apariciones en The Emperor’s New School, Disney Channel Games 2006, 2007 y 2008.

También actuó en Boston Legal, Dadnapped, Hannah Montana: The Movie, Space Buddies y Aaron Stone.

Luego de ello, Earles obtuvo un papel principal en Kickin’ It de Disney XD entre 2011 y 2015; prestó su voz para Pecezuelos en 2014 y apareció en Best Friends Whenever en 2016. Sus trabajos más recientes incluyen Hotel Du Loone y Just Roll It.

En agosto de 2017 se casó con su novia Katie Drysen y tuvieron a su hija Noah. Anteriormente, cuando actuaba en Hannah Montana, el también comediante estuvo casado con Jennifer Earles.

Actualmente Jason tiene 43 años y a diferencia de su tiempo en la serie, la edad ya le ha pasado factura.

En redes sociales es poco constante, pero cuando está en línea suele publicar fotografías de su vida diaria, selfies, fotos con su esposa y una que otra foto de sus proyectos.

Así luce hoy Jason Earles, Jackson Stewart, en la actualidad. . .

