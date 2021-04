¿Qué fue de Jason Biggs luego de ‘American Pie’?

Hace poco más de 21 años llegó a la pantalla grande American Pie, una de las comedias noventeras que mejor supo captar la esencia incómoda que trae consigo la adolescencia a través de una narrativa obscena, pero clara y divertida.

Esta película fue dirigida por Paul Weitz y estuvo protagonizada por una serie de celebridades que vieron prosperar su carrera a partir de este proyecto.

Tal es el caso de Jason Biggs, el actor que interpretó el personaje principal Jim Levenstein.

Biggs alcanzó los cuernos de la luna al interpretar a un adolescente que busca perder su virginidad antes de la graduación y por la cual se embarca en una serie de aventuras con sus amigos.

¿Qué fue de Jason Biggs?

Después de la película, el actor fue convocado para liderar las secuelas que rápidamente se convirtieron en un éxito en taquilla una vez que salieron a la luz en 2001, 2003 y 2012.

American Pie fue el primer papel importante de Biggs y a partir de allí su popularidad aumentó y se hizo uno de los actores más cotizados.

En los años siguientes apareció en Loser (2000), Anything Else (2003), Guy X (2005), Eight Below (2006), Over Her Dead Body (2008), My Best Friend Girl’s (2008), Life Happens (2011).

Además de estos éxitos, Biggs tuvo una participación estelar en la serie de Las Tortugas Ninja interpretando a Leonardo a partir de 2012 y hasta 2014, posteriormente fue despedido por varios tweets que él mismo hizo y que incomodaron a los fanáticos de la serie y a los productores en Nickelodeon.

En 2013 apareció en Orange Is The New Black marcando su debut en Netflix; interpretó a Larry que, si bien fue un personaje secundario, causó conmoción entre sus fanáticos por verlo de vuelta en la pantalla. De acuerdo con IMDb, Jason estuvo programado para 22 episodios de toda la serie.

Polémicas en Twitter

Han sido varias veces en las que el actor ha llamado la atención por malas decisiones a la hora de publicar en redes sociales.

Entre sus diversas polémicas destaca el comentario sarcástico con el que se burló de uno de los participantes del reality show The Bachelor que murió en un accidente de parapente en 2014.

“Un loco cambio de reglas: en lugar de rechazar a los concursantes, esta temporada The Bachelor puede acabar con ellos”, escribió el actor.

En dicho año también hizo un comentario poco atinado sobre el extravío de un avión de Malaysian Airlines con 295 personas a bordo.

“¿Alguien quiere comprar mis millas de viajero frecuente de Malaysia Airlines?”. Poco después de su tweet, el actor recibió críticas y mensajes llenos de furia de los internautas.

Después dijo que había sido una broma su comentario y llamó a sus críticos “perdedores”.

