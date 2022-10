¿Qué fue de los actores de ‘Malcolm el de en medio’? ¿Estarían en el revival?

Las especulaciones sobre el regreso de Malcolm el de en medio, y por consecuencia los deseos de los fanáticos de que esto ocurra, resurgieron luego de que Frankie Muniz revelara que Bryan Cranston está trabajando en un guión.

En una nueva entrevista con Fox, el actor que le dio vida a Malcolm dijo que el regreso de la serie con nuevos episodios podría hacerse realidad con los personajes originales y bajo la dirección de Cranston.

“Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y está escribiendo el guión y haciendo que todo funcione. Entonces, podría haber algo. Me gustaría estar 100 por ciento”, detalló.

En 2020, cuando se realizó la reunión del cast original, Cranston le dijo a E! News que esperaba que el elenco original se reuniera para un revival ambientado 10 años después sólo porque él extrañaba a los actores.

“Hay una posibilidad. Queremos comenzar a hablar sobre la posibilidad de armar una historia que tenga sentido sobre esa familia, 10 años después, o lo que sea, 12 años después. No es insólito”.

¿Qué fue de los personajes de Malcolm el de en medio?

Frankie Muniz como Malcom

Se trató del protagonista Malcolm, un niño genio que cuenta sus aventuras y las historias de su familia.

Luego de alcanzar la fama con la serie, Muniz se convirtió en los adolescentes del momento, siendo también uno de los actores mejor pagados de Hollywood a corta edad.

Protagonizó las películas Big Fat Liar y El Agente Cody Banks. Posteriormente participó en los programas Dancing With The Stars y Dancing With the Stars: Junior. El actor pausó su carrera para concentrarse en su vida privada.

En la entrevista dijo también que su retiro le ayudó a salvarse de la maldición de estrellas infantiles que conduce a los más jóvenes de Hollywood a sumergirse en las drogas, alcohol o que los expone a abusos y escándalos.

Durante el tiempo que estuvo fuera de la actuación se dedicó a correr autos de carreras profesionalmente y le dedicó su talento a la música.

Bryan Cranston como Hal

Si bien ya contaba con una sólida trayectoria en el mundo actoral, su interpretación como el padre de familia, Hal, lo catapultó más allá del éxito, ganando tres nominaciones al Emmy y colocándolo como uno de los personajes más queridos.

Luego de terminar en 2006 Malcolm el de en medio, Cranston participó en importantes producciones como Isle of Dogs, Trumbo, All the Way, Contagio y Godzilla; fue convocado para participar en la icónica y multigalardonada serie de narcotráfico Breaking Bad como el protagonista Walter H. White.

Muniz le dijo a Fox que Cranston pretende hacer el comeback de la serie con un guión propio, aunque no dio más datos ni fechas.

Jane Kaczmarek como Lois

Ganó su propia fama y cariño de los televidentes por interpretar a la estricta, graciosa y carismática madre de familia. Su participación la llevó a obtener siete nominaciones al Emmy.

Al finalizar Malcom, Kaczmarek participó en varias miniseries como Raising the Bar y Help Whitney.

Otras producciones que la incluyeron fueron Law & Order: SVU, The Comeback, The Big Bang Theory, This Is Us y The Middle.

Junto a Erik Per Sullivan (Dewey) Jane participó en el epílogo del libro infantil Together en 2006, poco después de que terminó la serie.

Christopher Masterson como Francis

Masterson encarnó al conflictivo hermano mayor de Malcolm.

Alternó las grabaciones de la serie con las películas Scary Movie 2 y Wuthering Heights. Su talento lo llevó a ser considerado para interpretar a Will Turner de la franquicia de Los Piratas del Caribe.

Hoy en día se dedica a tiempo completo a su carrera como músico.

Justin Berfield como Reese

Se trató del otro hermano mayor de Malcolm, famoso por tener una personalidad odiosa y bromista.

Luego de la serie, Justin se alejó de la actuación y fundó Virgin Produced, una compañía de producción cinematográfica.

Erik Per Sullivan como Dewey

Entre todos los hermanos, el personaje del hermano menor, Dewey, resultó ser el más recordado e icónico hasta el momento.

Antes de dejar la actuación en 2010, Erik apareció en Mo y Twelve. Se sabe que asistió a la Universidad del Sur de California y obtuvo un cinturón negro en taekwondo.

La serie de situación contó con seis temporadas y un total de 151 episodios. El 9 de enero del 2000, más de 23 millones de personas sintonizaron el primer episodio, y después de 22 años, muchos más millones continúan disfrutándola como si fuera la primera vez.

Protagonizada por el actor Frankie Muniz como Malcolm, Bryan Cranston como Hal y Jane Kaczmarek como Lois, el programa se centró en las aventuras de una familia de clase media dentro de un popular barrio de Estados Unidos.