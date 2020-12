¿Qué fue de ‘Reese’ de ‘Malcolm el de en medio’?

Hace casi 21 años, Malcolm el de en medio debutó en las pantallas de televisión dentro y fuera de Estados Unidos con rotundo éxito y se mantuvo en el gusto de los espectadores durante seis temporadas y 151 episodios.

Protagonizada por Frankie Muniz como Malcolm, el sitcom se centró en la hilarante y disfuncional familia Wilkerson compuesta por Hal, Lois y sus cuatro hijos, Malcolm, Dewey, Francis y Reese.

Y fue este último personaje uno de los que más fanáticos ganó durante la transmisión del programa y que actualmente se mantiene como uno de los favoritos, gracias a su personalidad, sentido del humor e icónicas participaciones.

Pero…

¿Qué fue de Reese después de Malcolm?

Justin Berfield fue el actor que le dio vida a Reese, el impulsivo y torpe segundo hermano que metía a todos en graves problemas, en especial con su estricta madre.

Mientras trabajó en Malcolm, tuvo participaciones en las series Kim Possible (2000-2002), The Fairly OddParents (2004) y Crash Nebula (2004); luego de tocar los cuernos de la luna por seis años con la serie, consiguió apariciones menores en Sons of Tucson (2010) y White Weapon (2015).

El actor de ahora 34 años se alejó de los reflectores para concentrarse en su carrera como director, creador y productor. Años después co-fundó Virgin Produced, la productora de entretenimiento de Virgin Group. Algunos de sus proyectos más destacados son Sons of Tucson y An Invisible Sign.

Según sus publicaciones en Instagram, Justin utiliza la pesca como hobby mientras no está dirigiendo su negocio de producción.

En abril del 2020 se convirtió en padre de una pequeña bebé junto a su esposa Liza Berfield.

En redes sociales comparte fotografías de su pasatiempo y su reciente faceta como padre.

Así es como luce Reese a casi 21 años de haber protagonizado Malcolm el de en medio. . .

