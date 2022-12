¡Qué generoso! El boxeador Floyd Mayweather regala $5 mil dólares a niños

Floyd Mayweather Jr. es uno de los deportistas retirados más ricos y mejor pagados del mundo, aún cuando el boxeador se retiró del ring hace cinco años.

Su apodo, Money Mayweather, no lo obtuvo sólo porque sí, sino que durante su larga carrera sumó una fortuna de $1.2 mil millones de dólares, según reveló en una entrevista en el podcast Million Dollaz Worth of Game.

“He ganado mil millones. Alcancé eso hace cuatro años, ahora tengo más de $1.2 mil millones. Prefiero tener la moneda que el legado, mi legado ya está grabado en piedra . Supe desde el principio que era el mejor en el boxeo, desde el primer día”.

Estimaciones de Forbes señalan que el exboxeador registró salarios anuales hasta 2018 de $285 millones de dólares, lo que lo hizo ocupar el primer lugar de su listado Los atletas mejor pagados del mundo.

Ya que el dinero no es el problema, Floyd no piensa dos veces para gastarlo a diestra y siniestra o regalarlo a quien él quiera, tal y como lo hizo recientemente en Los Ángeles.

De acuerdo con los informes, Mayweather se adelantó a Navidad después del juego de la NBA entre los Clippers y los Celtics en la Crypto.com Arena, al dar un generoso regalo a cinco niños.

Money Maywether se reunió con cinco pequeños, elegidos al azar, después del partido y a cada uno le dió como regalo anticipado de Navidad $1000 mil dólares para que pudieran gastarlos en las fiestas de fin de año con sus familias.

En un video, obtenido por TMZ, se muestran a los cinco niños agradeciendo el gesto de Money, a quien se refieren como el Tío Floyd. “Siempre nos ayudas cuando te vemos”, dijo un niño frente a la cámara y otro agregó: “Te amamos, Floyd”.

Después de entregarles el dinero, la celebridad del ring posó con los niños alegres y sorprendidos por el regalo.

Esta no es la primera vez que Mayweather Jr. regala dinero a niños. A inicios de este año repartió casi $600 dólares a un grupo de niños que vendían camisas y golosinas afuera de la Crypto Arena, durante el juego de Los Ángeles Lakers.

“Me gusta retribuir a los niños. Los niños que venden dulces no están haciendo nada malo”, dijo en aquella ocasión a las cámaras que lo captaron.

Floyd Mayweather gives kids $100 each after the Lakers & Bucks game pic.twitter.com/zQk895OuJr