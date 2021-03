¿Qué hace y dónde vive actualmente Chuck Norris?

El actor Chuck Norris cumple 81 años de edad como una leyenda de las películas de acción estadounidenses y un ícono de la cultura pop.

La estrella de cintas como The Delta Force y The Way of the Dragon nació en el poblado de Ryan, en Oklahoma, el 10 de marzo de 1940, y sus padres lo nombraron Carlos Ray Norris. Es el mayor de tres hijos y, según cuenta su madre Wilma, tuvo responsabilidades desde muy joven luego de que su padre abandonó la familia.

Su adolescencia la pasó en California, donde asistió a la North Torrance High School y, al graduarse, ingresó a la Fuerza Aérea.

Como militar, Chuck Norris pasó una temporada en Corea, donde estudió artes marciales. Al regresar a los Estados Unidos, comenzó a dar clases de karate y puso varias escuelas de artes marciales, con alumnos de alto perfil, como Priscilla Presley y Steve McQueen.

A la par, Norris se dedicó a competir en torneos de artes marciales nacionales e internacionales, con decenas de victorias. Tras retirarse de las competencias, comenzó a actuar en series y películas donde podía utilizar sus habilidades de combate. Su primer largometraje fue Breaker! Breaker!, estrenada en 1977.

¿Qué hace Chuck Norris actualmente?

El actor ha sido el blanco de múltiples rumores. Uno de los más recientes aseguraba que Norris había participado en el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero, por una imagen que mostraba a un hombre con aspecto similar.

Ante los rumores, el agente del experto en artes marciales aclaró que Chuck Norris no ha pisado la ciudad de Washington D.C. en los últimos meses y no participó en los disturbios.

Además, el manager Erik Kristzer indicó que la estrella de Walker, Texas Ranger ha pasado los últimos meses de pandemia en su rancho en Texas, junto a su familia.

Norris tiene, con su esposa Gena, una empresa de agua embotellada, de nombre CForce, con sede en su rancho de Navasota, Texas.

Además, es articulista en sitios web como Creators y WND, donde toca temas como el 4 de julio y la pandemia de Covid-19.

Su última participación en televisión la realizó en 2020, cuando realizó un cameo como un sargento retirado en el penúltimo episodio de la serie Hawaii Five-0.

¿Por qué Chuck Norris se retiró del cine?

La estrella de Walker, Texas Ranger se retiró de la industria cinematográfica en 2013 para dedicarse a cuidar a su esposa, quien enfermó debido a una negligencia médica.

Gena Norris se sometió a diversas pruebas de resonancia magnética, en las que le inyectaron una sustancia que la envenenó. Desde entonces, la esposa de Chuck Norris sufre de ataques de dolor, se siente débil la mayor parte del tiempo y desarrolló problemas renales.

La pareja comparte a dos hijas y el actor está completamente dedicado a su familia por el momento.



