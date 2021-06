¿Qué hizo TR Knight, 'George O'Malley', después de 'Grey's Anatomy'?

Grey’s Anatomy se convirtió en una de las producciones televisivas más importantes y reconocidas en la industria hollywoodense estrenada en 2004 y actualmente en emisión tras 17 temporadas.

Su reparto original, mismo que se fue retirando de forma escalonada en cada temporada, contó con nombres como Katherine Heigl, Sarah Ramírez, Justin Chambers, Patrick Dempsey, Ellen Pompeo, Sandra Oh y TR Knight.

Y es justo de este último actor a quien recordamos en esta ocasión.

TR Kight ganó popularidad en la industria y se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fanáticos por su papel del doctor George O’Malley.

Fue uno de los miembros del elenco original que apareció desde el primer episodio y finalmente se retiró del show después de cinco temporadas, su actuación le valió una nominación al Primetime Emmy como Mejor Actor de Reparto.

Durante el programa, O’Malley fue un personaje en constante evolución. De ser un temeroso médico, con fallas que lo condujeron al apodo de ‘007 con permiso para matar’, pasó a ser uno de los más competentes y talentosos dentro del Seattle Grace Hospital.

Recordarás que su última aparición en el show fue… -¡Atención, spoiler!- una de las más emotivas e impactantes, ya que de ser un médico que estaba a punto de irse a la milicia, pasó a ser un paciente gravemente herido e irreconocible por haber salvado a una mujer de ser atropellada.

Muchos de los fanáticos consideran que su muerte fue una de las más inesperadas y brutales de todos los personajes que se han despedido del programa debido a sus fallecimientos.

¿Por qué dejó TR Knight Grey’s Anatomy?

En la vida real, el actor abandonó el show después de cinco temporadas por varias razones.

De acuerdo con Entertainment Weekly, hubo una “ruptura de la comunicación” entre él y la productora Shonda Rhimes, quien había acortado el tiempo de aparición del personaje en la trama y complicaba el desarrollo de su propia historia.

“Mi experiencia de cinco años me demostró que no podía confiar en ninguna respuesta [sobre George]”, dijo el actor en una entrevista con el medio.

Uno de los escándalos más sonados dentro del set de grabación , ocurrido cuando Knight continuaba cosechando éxito con su personaje, fue el despido del actor Isaiah Washington (Preston Burke).

Se informó en su momento que el actor había lanzado insultos homofóbicos contra Knight luego de que éste habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales.

Washington tuvo un altercado físico con Pactrick Dempsey (Derek Shepherd) en el que dijo “No soy tu pequeño maricón como TR”.

Tras el problema, TR se vio obligado a hablar sobre su sexualidad “Nunca me habían llamado así en la cara. Cuando eso sucedió, algo cambió y se volvió más grande que yo”, dijo el actor en una entrevista con Ellen DeGeneres.

TR Knight después de Greys’ Anatomy

Luego de finalizar su participación en el drama médico, el actor tuvo un importante flujo de trabajo.

Regresó a los escenarios teatrales, donde comenzó su carrera como actor, protagonizando el musical Parade en Los Ángeles y luego actuó en la producción de Broadway de A Life In the Theatre.

En la televisión, TR obtuvo un papel doble como gemelos en la temporada 13 de Law & Order: SVU, para después firmar un contrato de participación recurrente en la temporada cuatro de The Good Wife; actuó en la miniserie 11.22.63, y se reunió con Rimes para la comedia dramática The Catch.

Asimismo, ha aparecido en películas como 42, A Year And Change y Hello Again. Recientemente incluyó en su currículum una actuación de voz con el personaje Sir Cedric en la serie animada The Bravest Knight.

También actuó en la miniserie política de The Comey Rule, en Will & Grace e hizo un breve regreso a Grey’s Anatomy en la temporada 17 repitiendo su papel de O’Malley en uno de los sueños febriles inducidos por Covid-19 de Meredith Grey.

Hace poco apareció en la serie The Flight Attendant, protagonizada por Kaley Cuoco y producida por HBO. Teniendo en cuenta que la serie fue confirmada para una segunda temporada, hay grandes posibilidades de que repita su personaje.