Paul McCartney regresa a México para consentir a uno de sus públicos preferidos con dos conciertos, 14 y 16 de Noviembre, en el Foro Sol de la Ciudad de México, que forman parte de su gira "Got Back Tour" con la que marca su regreso a los escenarios después de la pandemia por el Covid-19.

El ex Beatle se ha presentado cinco veces en territorio mexicano, en escenarios como el Estadio Azteca y el Zócalo capitalino. Su última visita fue en 2017. A continuación recordamos algunas de las frases que ha dedicado Paul a sus fans mexicanos, a quien considera como fabulosos.

"El público mexicano es increíble, fabuloso", así lo calificó Paul en una entrevista en 1994 luego de su primera visita en México.

El músico británico destacó la increíble respuesta de los fans mexicanos y su calidez.

"Cuando vamos a países como Escandinavia, cuando más al norte te pones, más frío se pone el público, y no hay nada de malo con eso, solo significa que tenemos que trabajar un poco más duro", explicó McCartney

"Pero en estos lugares (México), el público grita, así que esa fue una hermosa audiencia. Nunca había visto a nadie hacer las luces entre el público así, quiero decir, esto fue nuevo para nosotros, fue una locura", recordó Paul sobre cómo lucían las luces con los encendedores en el Foro Sol.

En otra entrevista, Sir Paul McCartney recordó cuando interpretó en México la canción "Hello, Goodbye" y el público mexicano respondió de tal manera que no pudo contener las lágrimas.

"Estábamos en México cantando "Hello, Goodbye", una pequeña y divertida canción. Yo dije: hola y la multitud era tan fabulosa que sentí una ola cálida, una ola de emociones que me atrapó, y de repente estoy como conteniendo las lágrimas, pensando ´cálmate hombre´, pero ese sentimiento era tan grande que me afectó hasta la médula", dijo.

No es sorpresa que Paul salude en español a su público mexicano y que incluso dedique algunas de sus canciones para las "mamacitas".

El pasado jueves 2 de noviembre se anunció la nueva canción de los Beatles, que fue producida gracias a la inteligencia artificial (IA).

"Now and then", compuesta por John Lennon en 1978, fue terminada por Paul McCartney y Ringo Starr, y con la ayuda de la IA se incluyeron acordes de George Harrison.

A tres días de su lanzamiento, el tema se convirtió en uno de los más vendido en el Reino Unido, según la organización Official Charts que recopila los datos de los temas más populares.













