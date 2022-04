¿Quién es Gussy Lau, el novio 15 años mayor de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar es una de las exponentes más importantes de la música ranchera y regional mexicana. Ser hija, además, del cantante Pepe Aguilar la tiene en el centro de los reflectores y ahora su nuevo noviazgo está dando de qué hablar.

El compositor René Humberto Lau Ibarra, conocido en la industria como Gussy Lau, confirmó que está saliendo con la cantante de la Dinastía Aguilar.

Ayer se viralizaron unas imágenes que muestran a Ángela Aguilar y Gussy Lau muy cerca uno del otro y de inmediato surgieron rumores de romance.

Filtran románticas FOTOS de #ÁngelaAguilar con su supuesto nuevo novio

El supuesto novio de la cantante es mayor que ella por 15 años y ha compuesto canciones para artistas como #Nodal y #Calibre50 es : #ReneHumbertoLauIbarra mejor conocido como #GussyLau @JorgeCarbajalOf pic.twitter.com/CpcIegKpEV — JUANGABRIELA JACKSON (@YoZhoy) April 5, 2022

Gussy Lau reveló a la periodista estadounidense @chamonic3 que sale con la intérprete de Dime cómo quieres desde mediados de febrero.

“Me han ofrecido hasta dinero por entrevista exclusiva y tú me vas a salir gratis, Chamonic. Está circulando una foto de Ángela y mía que yo subí a mis close friends. Andamos juntos. Llevamos saliendo… ¿Qué será? Mitad de febrero… Llevamos un par de semanas”, reveló el compositor en un video live en Instagram.

Su relación se había mantenido privada, pero un amigo de Gussy Lau tomó un screenshot del video que subió y se difundió rápidamente. “No es nada malo pero se siente la traición de la confianza”, añadió.

La relación ha desatado un debate en redes sociales por que la pareja tiene una diferencia de edad de 15 años. Mientras Ángela Aguilar tiene sólo 18, él tiene 33.

Gussy Lau aseguró que su noviazgo tiene el consentimiento de los padres de Ángela, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá. “Pepe está de acuerdo. Aneliz también, lo saben”.

No obstante, una fuente cercana a los Aguilar dijo --en comentarios recabados por la revista People en Español-- que "lo que él hizo fue un abuso de confianza". "Ellos le abrieron la puerta y se aprovechó de eso cortejando a una niña. Él tiene 33 años".

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni sus padres se han pronunciado sobre el tema.

El compositor Gussy Lau comenzó a trabajar con la Dinastía Aguilar en marzo de 2021. Añadió que decidió hacer pública la relación porque comenzaron a surgir “difamaciones y estupideces”. “A mi me escriben: ‘qué ídolo’ ‘oh dios’ y a la mujer la llaman fácil, yo odio eso. No iba a aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando; no lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con ella no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”, expresó.

¿Quién es Gussy Lau?

René Humberto Lau Ibarra es un compositor originario de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con Puntualizando.com cuenta con tres certificaciones al Latin Grammy Latino por canciones interpretadas por Julión Álvarez.

Algunas de las canciones que ha compuesto son: “Esta noche se me Olvida”, interpretada por Julión Álvarez; “No te contaron mal” a cargo de Cristian Nodal; “Tres Recuerdos” con Los Recoditos, “No puedo andar contigo” interpretada por la Arrolladora Banda El Limón y “Mírame” a cargo de Gerardo Ortiz.

También es compositor del tema Ahí donde me ven, interpretado por Ángela Aguilar.