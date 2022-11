¿Quién es Inés de Ramón, la nueva conquista de Brad Pitt de 29 años?

Luego de los rumores que aseguraban que estaba iniciando un romance con Emily Ratajkowski, Brad Pitt se dejó ver con su nueva conquista, y al parecer, oficial.

El actor, de 58 años, dejó claro que se está enfocando en su vida personal lejos de la supermodelo, a quien le expresó su admiración cuando ella estaba casada con Sebastian Bear-McClard y con quien, supuestamente, deseaba salir.

Los paparazzis lo captaron junto a Inés de Ramón, una joven emprendedora de 29 años, a la salida del concierto de Bono en Los Ángeles, mismo en el que se encontraron con otras celebridades como Cindy Crawford, Rande Gerber, Sean Penn y Vivi Nevo.

Una fuente cercana le dijo a People que ambos han estado saliendo “durante algunos meses”, pero no habían sido vistos en público. Asimismo, agregó que se conocieron por amigos en común y que por ahora mantienen las cosas casuales.

“Inés es linda, divertida y enérgica. Tiene una gran personalidad. Brad disfruta pasar tiempo con ella”, agregó la fuente.

Foto: The Grosby Group

La pareja fue vista abrazándose y compartiendo gestos románticos antes de encontrarse con el grupo de famosos en el estacionamiento privado del Teatro Orpheum.

Su nueva relación con De Ramón sucede después de los múltiples rumores acerca de su romance con Emily Ratajkowski.

Un insider le dijo a Page Six en su momento que el par de estrellas “se están viendo, pero no están saliendo oficialmente. Estén atentos”, pero al parecer sus intentos de relación no funcionaron, ya que Pitt comenzó a salir con Inés y Emrata con Pete Davidson.

¿Quién es Inés de Ramón?

Se trata de la vicepresidenta de la marca de joyería de alta gama Anta Ko con sede en Los Ángeles. Tiene 29 años y, a pesar de tener vínculos con personalidades de Hollywood, mantiene un perfil bajo en la industria y de completa privacidad.

Se sabe que es exesposa de la estrella de la serie adolescente The Vampire Diaries, Paul Wesley, que interpretó a Stefan Salvatore. La entonces pareja se separó en septiembre de este año tras tres años de matrimonio.

Los representantes de la pareja emitieron un comunicado informando su separación cinco meses antes de hacer oficial el divorcio.

“La decisión de separarse es mutua y se produjo hace cinco meses. Solicitan privacidad en este momento”, dijeron.

Más allá de su vida amorosa, se sabe que Inés se graduó de la Universidad de Ginebra en 2013 como licenciada en administración de empresas.

Desde hace dos años es vicepresidenta de la marca de joyería que le ofrece artículos a estrellas como Kourtney Kardashian.

Además de sus habilidades dentro de la industria de joyería y las ventas, Inés es entrenadora de salud nutricional certificada por el Instituto de Nutrición Integrativa, es una experta en el snowboard y es políglota; algunos de los idiomas que domina son alemán, inglés e italiano.