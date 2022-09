¿Quién es Jeffrey Dahmer, el caníbal por quien Katy Perry está en polémica?

Katy Perry está siendo cancelada en redes sociales luego de que los fanáticos se percataron que menciona al criminal en serie Jeffrey Dahmer en su éxito Dark Horse.

“Ella te come el corazón como Jeffrey Dahmer”, dice Perry haciendo referencia a la tendencia caníbal de Dahmer, popularmente conocido por sus atrocidades como el Caníbal de Milwaukee o Monstruo de Milwaukee.

La línea de la canción levantó especulación e incluso indignación entre los internautas y fanáticos que se han sumergido en el tema de Dahmer en los últimos días.

Y es que se dice que Katy trató de romantizar al asesino incluyéndolo en la canción que habla de la conquista de una mujer descrita como Afrodita al inicio.

La estrofa donde se menciona a Dahmer es cantada por el rapero Juicy J, quien colaboró con Katy en el single del álbum Prism.

Uh, ella es una bestia

La llamo Karma (vuelve)

Ella te come el corazón como Jeffrey Dahmer (¡vaya!)

Ten cuidado

Trata de no engañarla (mm)

El corazón de Shawty estaba en esteroides

Porque su amor era tan fuerte

La canción es una de las más exitosas y reproducidas de Katy Perry en varios servicios streaming, incluido YouTube donde tuvo registros de que el video musical oficial fue el más visto cuando debutó en 2014.

Dahmer resurgió como tendencia en las últimas semanas luego de que se estrenara su nueva serie documental Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer en Netflix, donde se narra los asesinatos que cometió, así como asaltos sexuales y la forma en que devoraba a cada víctima entre 1978 y 1991.

Dahmer fue un delincuente serial que vivió en Milwaukee, Wisconsin, que mató a 17 hombres y niños.

Si bien nació en Milwaukee, se mudó a los seis años a Akron, Ohio junto a sus padres. Se cree que su infancia estuvo marcada por la lucha de su madre contra la depresión, las constantes mudanzas y el trabajo de su padre.

Sus problemas con el alcohol comenzaron cuando iba a la secundaria, al mismo momento en que estaba aceptando su sexualidad como gay y cuando desarrollaba fantasías sexuales vinculadas al canibalismo y disección.

Su padre químico pudo haber tenido relación con estas fantasías a partir de las conversaciones científicas y casuales que tenía con Jeffrey después del trabajo.

Su primera víctima fue un hombre llamado Steven Hicks a quién recogió en la autopista; Dahmer acababa de graduarse de la secundaria.

En la siguiente década, Dahmer tuvo serios problemas de alcoholismo que lo hicieron mudarse y abandonar la Universidad de Ohio y el ejército de Estados Unidos.

La cantidad de asesinatos aumentaron a finales de los 80 cuando mató a su segunda víctima y le siguió una racha de 15 asesinatos más en cuatro años.

Una de sus posibles víctimas logró escapar de su secuestro y lo denunció a la policía. Según las investigaciones, la casa del criminal fue encontrada con partes humanas e imágenes de víctimas.

why isn’t anyone calling out Katy Perry for allowing such a vile & terrible lyric to be included in one of her hit songs? Jeffrey was a notorious serial killer & Katy CHOSE to romanticize his criminal & inhumane actions. I actually feel sick to my stomach. She NEEDS to apologize. pic.twitter.com/vIFmI0MNPL