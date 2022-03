¿Quién es Nicole McPherson, la nueva novia de 'Chicharito' Hernández?

Luego de su polémico rompimiento con Sarah Kohan, madre de sus dos hijos, Javier Chicharito Hernández por fin se dejó ver en público con su nueva conquista, Nicole McPherson.

En sus stories de Instagram, el jugador del Galaxy compartió una foto junto a su novia durante su paso por la alfombra morada de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty de HBO Max, celebrada en Los Ángeles, California.

La nueva pareja posó abrazada y alegre frente a las cámaras, ella ataviada con un elegante maxivestido blanco acanalado y accesorios plateados y él luciendo un traje de dos piezas de lujo confeccionado con tela satinada en color azul y naranja.

“Gracias por estar en mi vida @nicolemcphersn”, escribió el mexicano sobre la foto, mientras ella compartió fotos en sus stories sosteniendo la mano de Javier mientras se dirigían a la premiere.

Foto: Zipa vía The Grosby Group

Este avistamiento en público fue el debut como novios frente a la prensa estadounidense, aunque ya habían estado saliendo durante algún tiempo de forma privada, incluso ella compartió un romántico post en Instagram alusivo a San Valentín en el que ambos aparecen abrazados.

Hace unos días McPherson fue entrevistada en el aeropuerto de Miami sobre la convivencia del jugador con sus hijos, ya que se rumoraba que se había alejado de ellos después de la separación con Sarah Kohan.

“Estaría bueno que la gente no asuma con lo que piensan o ven en redes. Es un gran papá, un gran papá”, enfatizó.

También minimizó los comentarios sobre su impresionante parecido físico con Sarah. “Hay que respetar a la madre de sus hijos siempre y yo la respeto muchísimo, y eso es, no hay por qué comparar”.

¿Quién es Nicole McPherson?

Nicole McPherson es una modelo de Ecuador de 28 años bastante conocida, además se dedica a los negocios vinculados con la moda y belleza y es promotora del Estudio de Diseño de Marca y Agencia Tranquila en su mismo país.

Luego de que aumentaran los rumores sobre su relación con Chicharito, se descubrió que es nieta de Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil.

En redes sociales ha dejado ver que es madre soltera de un niño de cinco años. Con frecuencia comparte fotos con el pequeño, ya sea durante sus vacaciones en la playa, en sesiones fotográficas o en paseos familiares.

También en Instagram, donde tiene más de 32 mil seguidores, comparte detalles de su lujosa vida, sesiones de fotos profesionales con etiquetas de marcas de lujo como Gucci, Lioness y Riot Swim; vacaciones y más.

Se cree que comenzó su relación con el jalisciense poco después de que éste anunció su separación, a inicios de 2021. Los paparazzis los captaron en Miami y se reportó que las celebridades compartieron las vacaciones de fin de año con Sebastián Rulli y Angelique Boyer en Los Cabos.

