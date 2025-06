El nombre de la exreina de belleza Violetta Arevalos comenzó a ser tendencia tras el video que se viralizó donde se ve cómo niega entregar su corona a su sucesora 'Miss Rosario'.

Aquí te decimos quién es la joven que protagonizó este incidente dentro del concurso de belleza que se celebró el pasado fin de semana en Paraguay.

¿Quién es Violetta Arevalos, Miss Rosario 2024?

De acuerdo con las redes sociales oficiales de la Exmiss Rosario, la joven de 23 años, originaria de San Pedro, Uruguay, estudia Comercio Internacional.

Asimismo, Arevalos es modelo y embajadora de diversas marcas reconocidas como Coca Cola, Shell y proclamada como Miss Gold San Pedro y Miss Rosario.

Reina de belleza niega coronar a la ganadora de Miss Rosario 2025

En TikTok, luego de que se viralizara el video en el que Violetta se niega y tira la corona de su suplente en el certamen de belleza 'Miss Rosario 2025', la exreina recibió críticas.

Ante las acciones de la joven modelo, internautas comentaron su apoyo hacia María Luján Dettez Augusto, la nueva Miss Rosario con los siguientes comentarios:

"Lo bueno que la de rojo si es educada

"Qué ridícula🙄"

"¡Quiso arruinar su momento y solo la hizo brillar más!", entre otros mensajes que juzgaban la actitud de la estudiante de comercio internacional.

Violetta Arevalos denuncia bullying de Miss Rosario

Tras el hate que usuarios de redes sociales le hicieron llegar a la joven de 23 años, Violetta Arevalos publicó un video junto a un texto en el que explicó el porqué de sus acciones, denunciando haber sufrido ciberbullying por parte de María Luján Dettez, la ganadora de Miss Rosario.

"Lo que ocurrió el sábado fue producto de un accidente pero que tiene su origen en los nervios que me invadieron por todo este año de persecución y bulling al cual fui sometida yo y mi familia", mencionó Arevalos en Facebook.

Entre los actos violentos, la exreina de belleza expuso varias conversaciones donde supuestamente la mamá de María Luján comenzó a difundir fotos de Violetta en traje de baño haciendo comentarios despectivos.

Me trataron de pobre, pr*stituta barata y f*cturera

Violetta Arevalos, Exmiss Rosario

"No saben lo que se siente aguantar un año (de bullying), es más, en el escenario la hermana subió y me tiró una botella de agua, eso lamentablemente no se filmó.