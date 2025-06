Las autoridades migratorias realizaron una redada en al menos una planta de producción de alimentos en Omaha el martes por la mañana, lo que desató algunas pequeñas protestas, pero hasta el momento se ignora cuántos trabajadores resultaron afectados.

La policía de Omaha y el jefe policial del condado de Douglas dijeron que los funcionarios de inmigración les advirtieron sobre sus planes, y sus departamentos ayudaron a bloquear el tráfico alrededor del vecindario donde se encuentran muchas plantas de producción de alimentos mientras los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizaban su trabajo. Hasta el momento, los funcionarios del ICE no han respondido preguntas.

VIDEO.

Las plantas de procesamiento de carne dependen en gran medida de trabajadores inmigrantes que están dispuestos a realizar el duro trabajo físico. La industria aún no ha sido el foco de los esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias del presidente Donald Trump, pero su gobierno ha intensificado sus esfuerzos en las últimas semanas. El mandatario llamó a la Guardia Nacional esta semana para responder a las protestas que se realizan en Los Ángeles por sus políticas de inmigración.

En Omaha, un pequeño grupo de personas salió a protestar contra las redadas, y algunos de ellas incluso se subieron al parachoques delantero de un vehículo para intentar detener a los agentes.

Hasta el momento, los funcionarios de Glenn Valley Foods no han respondido a una consulta de The Associated Press, pero el canal de televisión WOWT informó que el CEO y propietario Gary Rohwer dijo que no fue informado de la operación con anticipación y que no había una orden judicial.

“Por supuesto que no. Es una redada”, dijo Rohwer, cuya empresa fabrica la marca Gary’s QuickSteak de filetes listos para asar.

Los agentes federales ingresaron a la planta el martes alrededor de las 9 de la mañana con una lista de 97 personas cuyo estatus migratorio querían examinar, dijo Rohwer. También indicó que la empresa verifica regularmente la condición migratoria de los empleados con la base de datos federal E-Verify.

Las redadas hicieron que un comisionado del condado de Douglas abandonara una reunión el martes para dirigirse al área que representa en el sureste de Omaha, donde se encuentran las plantas. El comisionado Roger García y el concejal de la ciudad Ron Hug expresaron su preocupación por el impacto de las redadas en las familias.

“Estas acciones son profundamente perjudiciales para la comunidad de South Omaha”, dijo Hug. “No solo son injustas y disruptivas, sino que también socavan directamente la estabilidad económica y el crecimiento del Distrito 4 y de la comunidad en general”.

El jefe policial del condado de Douglas, Aaron Hanson, dijo que su agencia “no está al tanto de la naturaleza exacta de la operación del ICE”, pero que está allí para ayudar a garantizar “la paz y la seguridad” de todos los habitantes del área. A la pregunta de cuándo se enteró de la operación, respondió que su departamento recibió “una notificación respetuosa y amplia”. Afirmó que recibió la notificación hace aproximadamente una semana.