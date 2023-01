Reese Witherspoon presume abdomen marcado con top deportivo

La actriz Reese Witherspoon dejó impresionados a sus seguidores en Instagram al mostrar su rutina de yoga para arrancar el año.

Para la sesión, la estrella de la película Legalmente Rubia se lució con unos leggings azules, con cuadros blancos en la zona lateral, y un top deportivo de escote redondo con el mismo diseño, sin mangas, con el que presumió su abdomen marcado.

El conjunto que usó la celebridad forma parte de la última colección de Draper James, marca de ropa que ella misma fundó.

Witherspoon de 46 años de edad, presumió su belleza natural, pues mostró su rostro completamente libre de maquillaje.

La celebridad estadounidense presumió su flexibilidad y agilidad en una sesión de yoga en el pórtico de su casa, al ritmo de la canción Fitness, de Lizzo.

En la publicación en Instagram, Reese Witherspoon no dejó pasar la oportunidad de promocionar la línea de Draper James. La empresaria fundó la marca en 2015 y la nombró en honor a sus abuelos, Dorothea Draper y William James Witherspoon.

Pero su incursión en la moda no la ha distraído de su carrera como actriz. Hace unas semanas estrenó la cinta Your Place or Mine, donde personifica a una madre que vive en Los Ángeles y por una semana intercambia su vida con la de su amigo, interpretado por Ashton Kutcher, quien vive en Nueva York.

Aunque todos sus proyectos marchan bien, el inicio de año de la celebridad fue complicado, ya que lo pasó en la sala de emergencias de un hospital.

Witherspoon se encuentra bien, pero su hija Ava Phillippe, de 23 años, se lastimó un tobillo al intentar saltar sobre un charco mientras usaba tacones.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Reese Witherspoon.

p