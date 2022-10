Rihanna conquista premiere de ‘Wakanda Forever’ con vestido strapless

Rihanna conquistó corazones durante su asistencia a la premiere de la secuela de Black Panther, Wakanda Forever en Los Ángeles.

Arribó al Dolby Theater destilando glamour y sensualidad con un atuendo de lujo hecho a la medida por Rick Owens para la temporada otoño/invierno 2022.

Posó para las cámaras vestida con un vestido de lentejuelas grises y bordes azules. Presentó un escote strapless, cola de pez, detalles peplum que le añadió volumen a la falda.

Agregó un par de guantes extralargos en color marrón grisáceo, sandalias del mismo tono, así como múltiples pendientes de diamantes.

Foto: EFE

Lució su belleza destacada con maquillaje bronceado, labial marrón y sombras plateadas, mientras su cabellera oscura se mostró peinada de lado con mechones rizados.

A Rihanna se le unió su novio y padre de su hijo A$AP Rocky, quien combinó su atuendo con el de la cantante; usó una chamarra grisácea oversize, pantalones holgados y una camisa negra por debajo.

La poderosa pareja posó frente a las cámaras en su paso por la alfombra morada sonrientes y enamorados. Minutos después A$AP y RiRi caminaron hacia el interior del Dolby Theater.

Rihanna enloqueció a sus fanáticos luego de haber regresado a dominar la industria de la música tras una pausa de seis años.

Justamente la celebridad hizo su gran comeback con la canción Lift Me Up, perteneciente a la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever.

Luego de que se estrenara la canción en servicios streaming, los fanáticos no tardaron en reaccionar y expresar su emoción hasta las lágrimas por escuchar a la cantante interpretando una balada.

Foto: EFE

“La reina está de regreso”, “Dios mío, la canción es tan hermosa que mis ojos se llenaron de lágrimas al instante”, “Rihanna, lo hiciste. Fue tan hermoso. Literalmente estoy llorando, la voz, la forma en que acabas de cantar todo”, “Estoy llorando en este momento, Rihanna, ¿por qué nos haces esto?”, fueron algunos comentarios de los fans.

De hecho hubo quien predijo que esta canción no sólo será nominado a los Oscar, sino que va a ganar como mejor canción original.

En un comunicado hecho por la producción de la cinta se reveló que la canción fue hecha “como un tributo a la vida y legado de Chadwick Boseman”, protagonista de la primera película que murió a causa del cáncer en 2020.

Su interpretación estelar para la banda sonora de la película es una antesala para su gran regreso a los escenarios con el show del medio tiempo del Super Bowl del siguiente año.

Según los informes, Rihanna ya había sido invitada en 2019 para protagonizar el espectáculo, pero rechazó la oportunidad como desaprobación por el trato que le dieron al jugador de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, que se hincó durante el himno nacional estadounidense al inicio de la temporada como protesta contra la brutalidad policiaca y racismo.

Tras hacerse agente libre, el jugador fue rechazado por todos los equipos de la liga.

“No podría atreverme a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? No mi gente. Simplemente no podría ser una vendida. Hay cosas dentro de esa organización con las que no estoy de acuerdo en absoluto y no estaba dispuesta a ir y servirles de ninguna manera”, dijo Rihanna en Vogue.

MA