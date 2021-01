Rihanna luce silueta tonificada con lencería en Instagram

La cantante Rihana presumió su silueta tonificada en una fotografía que publicó en Instagram, en la que aparece sacando dos bolsas de basura a la calle.

La artista de 32 años de edad posó ante la cámara con una playera azul con la frase "End racism by any means necessary", en letras con borde blanco. Además, utilizó lencería de color azul, con detalles de encaje, para destacar sus piernas tonificadas.

La ropa interior que lució la diseñadora forman parte de su marca de lencería Savage X Fenty.



RiRi complementó su atuendo con unos zapatos de tacón de color rosa, una gargantilla de diamantes y unos lentes oscuros.

"Sólo estoy aquí para ayudar", escribió la cantante junto con un hashtag de apoyo al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Las bolsas negras de basura fueron una referencia a la salida de Donald Trump de la Casa Blanca.

Lee también: Salma Hayek lleva su bikini más deslumbrante a los 54

Rihanna fue una de las celebridades que celebró la toma de posesión de Biden y el fin del mandato de Trump.

En Twitter, la intérprete de Umbrella compartió una imagen del presidente y de la vicepresidenta Kamala Harris con la frase: "Las caras de quienes hacen historia, de quienes rompen límites y los ganadores",



Rihanna fue captada hace unos días en un restaurante de la ciudad de Nueva York junto a su pareja, A$AP Rocky, tras sus vacaciones por Barbados.

Luego de una larga amistad, los cantantes comenzaron a salir en diciembre de 2019, luego de que la empresaria terminó su relación de tres años con Hassan Jameel. Por varios meses RiRi trató de evitar las etiquetas en la relación, pero desde hace algunas semanas "el romance se está volviendo más serio"; según dijo una fuente cercana a People.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Rihanna.

No te pierdas: Kourtney Kardashian presume curvas de ‘infarto’ en la playa

p