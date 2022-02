Rihanna revela su embarazo durante paseo con A$AP Rocky en Nueva York

Rihanna ha sorprendido a sus millones de fanáticos y ha acaparado la atención mediática en las últimas horas tras revelar su avanzado embarazo mientras paseaba por calles de Nueva York.

La cantante, de 33 años, fue captada por los paparazzis en medio de una salida casual con el rapero y pareja A$AP Rocky, ataviada con un lujoso look de Chanel con el que reveló su vientre de varios meses.

Fue fotografiada con un abrigo rosa brillante abierto sobre el vientre de Chanel, valorado en los $8 mil dólares; añadió un pantalón de mezclilla clara desgarrado en las rodillas y múltiples collares, a juego con un par de pendientes de diamantes y pulseras brillantes.

Como si de una sesión fotográfica se tratara, la intérprete de Diamonds lució sonriente y posó para los fotógrafos amable y haciendo alarde de su romance con el rapero, también de 33 años.

Rocky, cuyo nombre real es Rakim Nakache Mayers, se mostró cariñoso y protector, en varias tomas se mostró abrazando a la cantante y besándola en la frente.

A pesar del gélido clima que ha registrado Nueva York de varios centígrados bajo cero, la pareja se dejó ver paseando en Harlem, en donde han estado viviendo en los últimos meses y el barrio natal del rapero.

Rihanna había sido vista en público varias veces recientemente, pero supo ocultar su estado con varios looks holgados, mismos que han sido sus favoritos durante años y que la hacen ver ostentosa y a la moda.

Una fuente le dijo a Page Six que la empresaria trató de ocultar su embarazo durante una cena en el restaurante de Nueva York, Carbone, a inicios de mes. De hecho, solicitó una mesa especial para que nadie notara su vientre y nadie la viera tocándolo mientras comía.

“Rihanna claramente estaba bebiendo agua con gas y frotándose abiertamente el estómago. ¡En un momento ella se levantó y tuvo que maniobrar la protuberancia alrededor del costado de la mesa!”, reveló el insider.

Los primeros rumores del embarazo de Riri se dieron en noviembre pasado, cuando se le entregó el premio al Héroe Nacional de su natal Barbados.

La celebridad acudió al evento con un ajustado vestido naranja, con cuello alto y falda holgada. En ese entonces los internautas comenzaron a especular sobre un posible embarazo ya que el vestido resaltaba su vientre ligeramente abultado.

Por su parte, A$AP dejó claro en una entrevista con GQ su admiración y amor hacia la cantante, llamándola “el amor de su vida”. Asimismo, habló sobre su futuro como pareja y sus planes de tener hijos.

“Si eso está en mi destino, absolutamente. Creo que sería un padre increíble, notablemente increíble en general. Tendría un hijo muy volador”.

People fue el primer medio estadounidense que dio a conocer la relación de ambas estrellas a finales de 2020, después de que Rihanna terminara su relación con el multimillonario Hassan Jameel.

Según los informes, antes de ser novios fueron muy buenos amigos desde varios años atrás, incluso él trabajó para Rihanna en la gira Diamonds World Tour de 2013.

BREAKING: Rihanna is conferred with the honor of National Hero of Barbados by the prime minister pic.twitter.com/I036f4O2zx