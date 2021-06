Rita Ora arrasa en Malibú con revelador vestido transparente

La cantante Rita Ora fue captada por paparazzis mientras grababa su próximo video musical en las paradisíacas playas de Malibú, California.

La estrella posó ante las cámaras ataviada con un diminuto bikini negro de lazos cruzados en el abdomen. Sobre él llevó un vestido transparente de red y aplicaciones brillantes que centellearon con la luz del sol.

Deslumbró con un maquillaje impecable, compuesto por base, polvo compacto, rubor durazno y labios nude. Dejó suelta y ondulada su cabellera rubia.

Foto: Grosby Group

Rita Ora presumió la envidiable figura que posee a los 30 años, fruto de rutinas de ejercicio diarias que priorizan los abdominales, sentadillas, levantamiento de pesas y circuitos de cardio.

“Lo que he aprendido es que debes tomarte tu tiempo con el entrenamiento. No tienes que castigarte mientras realizas ejercicio. Solía ​​esforzarme hasta sentirme mal. Pero ahora lo estoy abordando de manera diferente. Disfruto ejercitarme. Y me gustan las secuelas, esa sensación de satisfacción”, dijo en entrevista con la revista Shape.

También agregó que no come pan y azúcar, pero no deja de comer. Consume lo que su cuerpo necesita.

La estrella británica de ascendencia kosovar lanzará su sencillo You For Me con el productor discográfico Sigala. Antes trabajaron juntos en la canción Coming Home lanzada en noviembre de 2015.

La grabación se produce luego de que Rita Ora mantuviera conversaciones con Jennifer Lopez con miras a probables colaboraciones musicales y cinematográficas.

“J-Lo y Rita se conocieron en Soho House en Los Ángeles y pasaron un par de horas hablando sobre lo que podrían hacer juntas. Había un verdadero sentido de aprecio mutuo entre las mujeres”, dijo The Sun.

La intérprete de Poison es una estrella recurrente en los reality shows. Por ahora participa como mentora en The Voice, pero también estuvo en la versión británica del mismo programa, fue jueza en The X Factor y The Masked Singer.

También estuvo involucrada en un escándalo el pasado noviembre cuando ofreció pagar hasta $6,829 dólares a un establecimiento en Londres para que le organizara una fiesta clandestina en medio de los cierres por la pandemia.

La policía informó que se contactó con el restaurante Casa Cruz y ofreció el dinero para dar bebidas y aperitivos para 7 invitados. Al final se presentaron cerca de 20 personas incluida la modelo Cara Delevingne y su hermana Poppy, según Page Six.