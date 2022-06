Rita Ora destila glamour con catsuit traslúcido durante paseo en España

Rita Ora se encuentra en España en medio de varios compromisos laborales como la colaboración con Cartier y su presentación estelar en la serie de eventos que ésta ha estado llevando a cabo en Madrid.

Recientemente fue vista dejando The Madrid Hotel destilando glamour y elegancia con un conjunto total black de Blumarine, marca con la que suele colaborar.

Se lució frente a las cámaras ataviada con un catsuit negro hecho con malla traslúcida que dejó a la vista sus tonificadas piernas. El diseño contó con mangas largas totalmente oscuras y un leotardo por debajo que cubrió su figura hasta la cadera.

Agregó un bolso de mano negro con correa corta y el nombre de la firma bordado por el frente; así como gafas solares con pantalla marrón y un par de sandalias de tacón de aguja con correas sobre el empeine.

Lució su cabello rubio peinado de lado con mechones ondulados y trenzas en el frente, mientras su rostro se mostró definido por maquillaje en tonos marrones.

La celebridad, de 31 años, fue fotografiada destilando el glamour que la caracteriza, pero minutos antes rodó una sesión fotográfica dentro del hotel ataviada con el mismo outfit.

Entre otros proyectos en los que Rita está sumergida es el lanzamiento de su reciente single y video musical Barricades, así como el estreno de la película de Kung Fu Panda: The Dragon Knight en la que prestó su voz para el papel estelar de Wandering Blade.

"No puedo esperar a que conozcas a la increíble Wandering Blade. ¡Dos años de preparación! ¡Te va a encantar esta película!", escribió Rita en una publicación de Twitter.

Su actual viaje a Madrid se produjo luego de que surgieran rumores sobre su supuesto compromiso con el director y actor de Thor: Love and Thunder y Lightyear, Taika Waititi.

En una entrevista que sostuvo el director durante la gira de promoción de Lightyear se le preguntó sobre su supuesta y próxima boda, a lo que él trató de ignorar a los entrevistadores no hablando al respecto y quitándose el micrófono evidentemente incómodo.

De acuerdo con una fuente para The Sun, la pareja está esperando terminar con sus actuales compromisos laborales para celebrar una ceremonia discreta en el extranjero y posteriormente hacer una fiesta con amigos en Londres antes de que termine este año.

“No se trata de que hagan algo muy llamativo y alardeen de antemano. Se trata sólo de que estén enamorados y decidan que es el momento adecuado para formalizar su relación. No podrían estar más felices”.

Según el insider, la pareja no ha tenido una declaración formal, ni anillos de compromisos ni viajes especiales de celebración, en cambio llegaron a la conclusión de que quieren casarse luego de varios meses de romance y unidad.

Taika y la cantante de Hot Right Now comenzaron a salir en marzo de 2021 tras conocerse en Australia, meses después comenzaron a hablar sobre matrimonio y a referirse uno al otro como esposos, según reportó en su momento New Idea.

"Taika llama a Rita ‘esposa’ todo el tiempo y ella habla sobre cómo él será su primer y último esposo", reportó el medio.

