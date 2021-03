Rita Ora impacta con traje de baño 'imposible' en Australia

La cantante Rita Ora dio la bienvenida a la primavera ataviada con un espectacular traje de baño rosa y un bikini negro imposible.

A través de su cuenta de Instagram, posó de espaldas a la cámara y frente al océano de Sídney, Australia, para tomar el sol. Completó su look con lentes de sol tipo Barbie, brazaletes de oro y dejó suelta su cabellera rubia.

En un combo de imágenes, lució un bikini negro de contorno rosa y lazos que cruzaron su abdomen plano. Sumó 365 mil reacciones.

Rita Ora está viviendo temporalmente en Sídney debido a que es una de las mentoras del reality show The Voice Australia.

Rentó una lujosa residencia, donde por ahora se encuentra con su hermana Elena, quien también es su agente. La vivienda se ubica en el suburbio de Mosman y el costo aproximado de la renta es de 30 mil dólares a la semana.

La mansión de tres pisos, ubicada frente al mar, tiene cinco habitaciones, una alberca privada, ventanas panorámicas y vistas al puerto.

La estrella está en el centro de la polémica porque se dio a conocer que canceló de último minuto su participación como jueza en el programa RuPaul’s Drag Race UK, lo que obligó a la producción a sustituirla por un maniquí.

“Todos en el set estaban esperando la llegada de Rita pero cuando no apareció, los productores tuvieron la idea de decorar un maniquí. Sorprendentemente, funcionó bien y se convirtió en una broma corriente”, dijo una fuente al tabloide The Sun.

Rita Ora es una seguidora de RuPaul’s Drag Race, pero se dice que no asistió al programa por problemas entre la producción y su equipo.

La intérprete de Poison es una estrella recurrente en los reality shows. Por ahora participa como mentora en The Voice, pero también estuvo en la versión británica del mismo programa, fue jueza en The X Factor y The Masked Singer.

Rita Ora también estuvo involucrada en un escándalo el pasado noviembre cuando ofreció pagar hasta $6,829 dólares a un establecimiento en Londres para que le organizara una fiesta clandestina en medio de los cierres por la pandemia.

La policía informó que se contactó con el restaurante Casa Cruz y ofreció el dinero para dar bebidas y aperitivos para 7 invitados. Al final se presentaron cerca de 20 personas incluida la modelo Cara Delevingne y su hermana Poppy, según Page Six.

Mira las fotos de Rita Ora en la galería superior.