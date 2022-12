Robert Downey Jr. revela que su padre le ofreció drogas a los 6 años

Robert Downey Jr. hizo nuevas e impactantes revelaciones en su nuevo documental, llamado Sr., sobre sus adicciones, diciéndo que su padre fue quien le ofreció drogas por primera vez a los seis años.

Su padre, el director de cine Robert Downey Sr. lo vio probar una copa de vino blanco durante una noche de póquer familiar en su casa de Nueva York, pero en lugar de quitarle el alcohol o regañarlo, le ofreció un porro de marihuana y le pidió que lo probara frente a él.

“Estábamos todos sentados, fumando hierba y jugando al póquer en el antiguo loft de West Village, y Robert me miraba un poco divertido. Robert siempre fue un observador de todo, incluso a una edad muy temprana”, recordó Downey Sr. “Y le dije: ‘Sabes, deberías probar un poco de esto en lugar de beber’”, agregó.

“Le pasé un porro. Y de repente supe que había cometido un terrible y estúpido error. Darle una calada de hierba a un niño pequeño solo para divertirme”.

“La historia sigue repitiéndose”, dijo en ese momento. “A estas alturas, uno pensaría que Robert era el traficante de Jimmy Cliff a los ocho años. Nunca me lo perdonaré, pero Robert y yo hemos lidiado con eso, y él me dijo: ‘No soy una víctima, papá. No culpo a nadie'”.

El actor de Iron Man agregó en que ese ofrecimiento por parte de su padre fue un momento decisivo en su vida que dio paso a una experiencia de drogadicción y excesos que duró décadas, así como los constantes problemas con la ley.

A los ocho años, Jr. ya era adicto y acompañaba a su padre a las grabaciones de sus películas de clasificación X, poco aptas para niños, incluso participó en algunas de las películas con escenas y diálogos subidos de tono para un niño de cinco años.

Asimismo, el actor, de ahora 57 años, dijo que fue influenciado a una vida de excesos al “crecer en una familia donde todos consumían drogas” y a la extraña educación que le dio su padre. “Creo que sería negligente no discutir su efecto en mí”, dijo Robert Jr. durante una charla con su padre.

La familia del actor de Avengers no tuvo tanto éxito con las películas X y de culto que hacían, lo que la llevó a mudarse constantemente en busca de trabajo para pagar las cuentas; vivió en Connecticut, Los Ángeles, Nueva York, México y Londres.

Cuando tenía 13 años, los padres de Downey Jr. se divorciaron y sus problemas se intensificaron cuando iba a la secundaria en Santa Mónica, con consumo desmedido de drogas y alcohol, fiestas y comportamientos erráticos.

A los 16 dejó la escuela para dedicarse a la actuación, dos años después sus padres le cortaron sus ingresos económicos y él tuvo que valerse por sí solo en Nueva York.

Sus adicciones hicieron que Robert Downey Jr. tuviera conflictos en sus relaciones personales y amorosas, cuando era joven y apenas comenzaba en la actuación salió con Marisa Tomei y después con Sarah Jessica Parker, con ésta última vivió cinco años en una relación formal hasta que terminaron por las adicciones de él.

Durante la década de los noventa Robert Jr. intentó dejar las drogas, pero sólo empeoró su situación, varias veces fue detenido por posesión de cocaína, heroína, crack y un arma descargada.

Cuando estaba completamente perdido, entraba a la casa de sus vecinos y se desmayaba dentro y era común que fuera golpeado con brutalidad cuando era encerrado en la cárcel.

En uno de los arrestos que tuvo en 1999, Jr. le dijo al juez que su padre era el culpable de sus adicciones y que sustancias como la cocaína o la heroína eran “como si tuviera una escopeta en la boca, y tengo el dedo en el gatillo, y me gusta el sabor del metal de las armas”.

Su redención llegó tras conocer a su esposa Susan Levin con quien se casó en 2005 con la condición de que se rehabilitara; Robert entró a terapia, hizo un programa de 12 pasos, meditó, practicó kung fu y se enfocó en su familia y trabajo.

Tan sólo tres años después firmó un millonario contrato para interpretar a Tony Stark en Iron Man y el resto es historia.

Con la franquicia, producida y dirigida por Marvel, Robert se convirtió en el actor mejor pagado de esa década, ganando más de $350 millones de dólares.

Las reflexiones que hicieron padre e hijo sobre la vida que tuvieron y la forma en que Jr. fue criado forma parte de la “reconciliación” hecha película que el actor grabó con su padre antes de que éste falleciera en 2021, a los 85 años, a causa del Parkinson. Sr. fue lanzado a través de Netflix.