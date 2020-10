Rumer Willis, hija de Demi Moore y Bruce Willis, fue captada por paparazzis mientras visitaba Healthy Spot, una tienda de artículos para mascotas en Los Ángeles.

La actriz estadounidense de 32 años disfrutó del clima cálido de California ataviada con una playera blanca de estampado rosa y azul y un microshort de mezclilla que dejó a la vista sus piernas largas. Completó el look con sandalias de broche.

Willis siguió las órdenes de las autoridades del estado y portó un cubrebocas anaranjado en todo momento. Mostró sus tatuajes, cabellera rizada, amplias pestañas negras y cargó a un cachorro negro en sus brazos.

Foto: Grosby Group

También fue fotografiada cuando salía de Blue Bottle Coffee en West Hollywood el domingo. Lució un sostén negro debajo de una blusa blanca transparente, que combinó con pantalones a rayas beige y sandalias blancas.

Rumer Willis hizo su debut cinematográfico en 1995 en “Now and Then”. Al año siguiente, apareció con Demi Moore en “Striptease”. Aunque tener padres famosos le abrió las puertas al mundo de la farándula, también vivió un momento de inestabilidad.

Bruce y Demi se divorciaron en el 2000, cuando ella apenas tenía 12 años. Rumer confesó haber sido adicta al alcohol y en más de una ocasión ha dicho que estaba insegura sobre su apariencia.

“Cuando era adolescente siempre estaba incómoda. No me sentía a gusto con mi cuerpo o mi apariencia y la gente era muy desagradable conmigo... Se burlaban de mí, siempre me estaban comparando con mi madre, una de las mujeres más impresionantes que he conocido. Me decían que yo tenía los rasgos masculinos de mi padre”, dijo a los medios.