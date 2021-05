Rumer Wills muestra 'abs de acero' con bustier en Los Ángeles

Rumer Willis lució uno de sus looks más reveladores para asistir a su clase privada de Pilates en un exclusivo gimnasio en West Hollywood, propiedad de la entrenadora personal Liana Levi.

La celebridad de 32 años fue fotografiada saliendo de una residencia luciendo un conjunto deportivo de dos piezas que ayudaron a destacar sus abs de acero.

El outfit constó de de un bustier de tipo bandeau en color gris a juego con pantalones de chándal negros, los cuales presentaron un diseño holgado, cintura alta y dobladillo en la parte interior.

Añadió un par de sandalias de goma de Gucci con un precio de $5 mil 550 pesos mexicanos, además de un bolso hobo de cuero negro, un cubrebocas verde para atender las medidas sanitarias contra el coronavirus.

En cuanto a los accesorios, la hija de Demi Moore optó por un collar de oro, pequeños pendientes, llamativos anillos, un reloj de pulso y brazaletes también de oro.

Lució su belleza al natural al no llevar maquillaje sobre el rostro y su cabello peinado en extensiones rizadas hasta la cintura.

Foto: The Grosby Group

Su aparición en público se produce después de haber levantado polémica en redes sociales sobre la opinión “unilateral” que escribió sobre los conflictos actuales en Medio Oriente, la cual constó de una fotografía de dos niños (uno palestino y otro israelí) abrazándose.

“Ayer compartí información sobre mis historias sobre el conflicto y la situación devastadora que ocurre con Israel y Palestina y me expresaron que era muy unilateral”, escribió en sus stories de Instagram.

“Quiero apoyar y llamar la atención sobre lo que está sucediendo, pero también sé que a veces eso requiere permanecer en silencio hasta que pueda tomarme el tiempo para educarme adecuadamente”, añadió.

Asimismo, se responsabilizó de la publicación y dijo que estaba abierta a recibir comentarios y críticas constructivas.

Y son justamente las redes sociales la plataforma favorita de la estrella para actualizar a sus seguidores sobre sus opiniones, vida personal y más.

Recientemente atrajo la atención por haber hablado de la ansiedad que vive y la forma en la que lidia con ella.

“A veces siento que me estoy muriendo, me dan náuseas y mi corazón no se muestra”, dijo en sus stories de Instagram.

“Pero me di cuenta de que lo peor que puedo hacer es intentar luchar contra eso o resistirme. Tengo que controlarme cuando me encuentro concentrándome en desear que sea de alguna manera diferente”, añadió.

Con anterioridad habló sobre su salud mental, la sobriedad y la autoaceptación.

MA

