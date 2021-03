Salma Hayek conquista Instagram con sesión fotográfica

Salma Hayek es una de las celebridades que les gusta abrir el baúl de los recuerdos cada semana y lanzar recuerdos de sus mejores momentos dentro de la industria cinematográfica y como modelo.

En esta ocasión, la mexicana utilizó su cuenta de Instagram para compartir un throwback tomado durante una sesión fotográfica alusiva a primavera hace unos años.

Presumió su belleza y talento frente a la cámara ataviada con varios looks florales.

En la primera foto, la actriz modeló un vestido de estilo kimono negro con rosas rosas y hojas verdes estampadas.

Para la siguiente foto utilizó un ajustado vestido azul marino de tubo, con hombros caídos, cuello halter y mangas de tres cuartos.

Los recuerdos no se detuvieron allí, ya que en otra foto posó sentada en un sillón floral ataviada con coloridos pantalones y un top de manga larga con bordados al frente.

Finalmente modeló un top de cuello alto azul cielo con hojas estampadas y una minifalda de vuelo.

En todas las tomas la celebridad de 54 años se dejó ver con su cabellera oscura en recogidos despeinados y su rostro definido por delineador negro, labial nude, sombras ligeras y rubor bronceado.

“Feliz de que regresó la primavera”, escribió bajo el post que de inmediato sumó más de 347 mil reacciones de sus seguidores.

Su reciente actividad en dicha red social sucede después de haber compartido una fotografía en la que muestra una lesión en el tobillo izquierdo.

En la foto, la estrella de Frida se ve descansando sobre un sofá en la terraza de su casa ataviada con un vestido gris y trae puesta una pulsera de gel para enfriar las articulaciones sobre su tobillo.

Sin dar mayores detalles escribió “La mejor lectura cuando te falseas un tobillo, es un libro sobre Frida”.

Poco después de haber compartido la imagen, miles de seguidores dejaron comentarios para demostrar su preocupación y para dejarle buenos deseos.

A los 54 años, la veracruzana es una de las actrices latinas más aclamadas por la crítica en Hollywood y una de las que más se conserva joven y bella.

Durante una entrevista con Glamour reveló que su secreto antienvejecimiento no son las cremas o tratamientos costosos, sino la meditación y una sencilla rutina heredada por su abuela.

También dio detalles de lo que hace todos los días para cuidar su piel como masajes faciales y le dejó gran peso a la genética.

“No me lavo la cara por la mañana, nunca, nunca, nunca. Nunca me lavo la cara por la mañana porque creo que es malo para la piel, yo sólo la humedezco. Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel repone todas las cosas que perdiste durante el día. Además, si me limpio muy bien en la noche, ¿por qué estaría sucia cuando me despierto?”.