Salma Hayek conquista Instagram con vestido en ‘throwback'

Salma Hayek recurrió a sus redes sociales para compartir uno de los tantos recuerdos que semana a semana saca de su baúl.

En esta ocasión, la actriz mexicana utilizó Instagram para consentir a sus millones de seguidores con un throwback que data del 2002, durante la alfombra roja del estreno de Frida en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Estados Unidos.

Posó para la fotografía ataviada con un vestido rosa satinado, de revelador escote en V, cuello halter y espalda descubierta.

El diseño contó con un largo hasta el suelo y fue combinado con zapatillas de tacón rosas, una pañoleta rosa transparente y un clutch de brillos plateados, combinado con un tocado de flores en el cabello.

La celebridad de 54 años lució su cabellera negra peinada en mechones rizados sobre los hombros y su rostro se monstró remarcado con maquillaje rosa, labial claro, pestañas con rímel negro y ligeras sombras en los párpados.

En ese entonces, Salma comenzaba a probar el verdadero éxito en Hollywood, ya dicha producción le significó una nominación al Óscar e hizo historia como la primera mexicana en ser considerada para la premiación.

También le trajo fama mundial y la colocó como una de las actrices en ascenso con una prometedora carrera, de la cual todavía disfruta y con cada trabajo reafirma.

Al mismo tiempo, Salma tenía su corazón ocupado con su entonces novio, el galán Edward Norton con quien anduvo entre 1999 y 2003 y con quien compartió créditos en Frida como Nelson Rockefeller.

De hecho, en el estreno estuvieron juntos y posaron para las decenas de fotografías de la premiere que circulan en internet.

Foto: AP

En una reciente entrevista con OK!, la originaria de Coatzacoalcos, Veracruz dijo que se siente “revitalizada” ahora que los productores de cine la llaman para que se una a sus proyectos luego de ser ella quien los buscaba para que le dieran trabajo.

“Realmente me revitalizó que me contrataran. Siempre los encontré. Pero ellos no me querían. Y ahora que están viniendo hacia mí, eso es lo que ha sido realmente estimulante”, reveló.

“Es difícil encontrarle sentido, ¿sabes? Pero eso es lo realmente extraño. ¿Y sabes qué? A la gente extraña le suceden cosas extrañas”, añadió.

Hayek se ha mantenido como una de las mexicanas con más éxito dentro de Estados Unidos, especialmente en Hollywood.

A partir de que decidió probar suerte en esta industria, Salma luchó por su carrera sin saber qué pasaría en el futuro o si lograría cumplir sus metas en algún momento, ahora dice que su visa es “completamente inimaginable”.

Hasta el día de hoy cuenta con un atractivo currículum que incluyen producciones como Frida, Drunk Parents, Like A Boss y Grown Ups 1 y 2.

Próximamente regresará a la pantalla con The Eternals de Marvel y The Hitman's Wife’s Bodyguard and Bliss.

En enero estranará la siguiente entrega de la serie que produce con Netflix, titulada Monarca.

Cuenta la historia de una familia dueña de un imperio de tequila que se ve involucrada en una serie de problemas como el narco, la búsqueda del poder, la intriga, desgracias familiares y la ambición. El servicio streaming planea estrenarla el 1 de enero de 2021.

