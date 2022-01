Salma Hayek conquista las redes con bikini a los 55 años

Salma Hayek consintió a sus más de 20 millones de seguidores en redes sociales con un par de fotografías de sí misma en las que lució su figura de impacto ataviada con un pequeño atuendo.

La actriz, de 55 años, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir detalles de sus recientes vacaciones en la playa.

Posó frente a la cámara divirtiéndose a la orilla del mar, con medio cuerpo dentro de la cristalina agua.

Lució un conjunto azul marino compuesto por un sostén de tipo push up, a juego con un bikini de cintura alta del mismo tono.

Sin perder el glamour y estilo que la caracterizan, Salma lució su belleza al natural, sin maquillaje y con su voluminosa cabellera en rizos alborotados. Omitió los accesorios y dejó que su apariencia desaliñada y sus muecas divertidas tomaran el protagonismo en las fotos.

“El dolor y placer del agua fría. #Placer #Vidaoceánica”, escribió en el pie de foto.

En los últimos días, la estrella de House of Gucci se ha mantenido activa en redes sociales, con fotografías de sí misma disfrutando de su escapada vacacional a la playa y con una foto celebrando haber llegado a los 20 millones de seguidores tan sólo en Instagram.

Incluso compartió mensajes de año nuevo a sus fans e insinuó que está lista para las nuevas aventuras que vivirá en 2022.

“Lista para las nuevas aventuras de #2022”, escribió bajo una foto en la que aparece caminando por lo que parece un río, ella lució un traje de baño con espalda descubierta y un pareo rojo carmesí translúcido.

Salma tuvo un año lleno de trabajo en producciones de alto perfil como los éxitos en taquilla Eternals de Marvel y House Of Gucci, además de la comedia en la que actuó con otros grandes del cine como Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Antonio Banderas.

Su reciente actividad en redes se produce después de que su amiga Penélope Cruz reconociera la ayuda que Salma le brindó cuando llegó a probar suerte en Hollywood como actriz, a pesar de que no se conocían del todo.

En el programa de Ellen DeGeneres, Cruz habló de su relación de “casi hermanas” que sostiene con la mexicana y que ha perdurado por años.

“Venía aquí por dos meses y no conocía a nadie aquí. Y ella me recogió y me dijo: ‘No vas a un hotel. Vienes a mi casa porque esto es duro al principio y te vas a sentir muy sola’”, recordó Penélope.

“Fue increíble, ya sabes, que alguien no conocía, sólo por teléfono, se aseguró de que me recogieran en el aeropuerto y no me dejara ir a un hotel. La amo tanto”, agregó.

“Por eso ahora somos como hermanas. Terminé durmiendo también en su habitación porque tenía miedo”.

MA

¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí la información que necesitas sobre visas, destinos, estilo de vida y más . Regístrate a nuestro Newsletter

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí