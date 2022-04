Salma Hayek delinea su figura con ajustado vestido negro en set de grabación

Salma Hayek fue vista destilando glamour durante las nuevas grabaciones de Magic Mike 3 en los sets instalados en Londres.

Fue captada por los paparazzis rodando las primeras escenas con la estrella de la franquicia, Channing Tatum luego de que se revelara que se unió al elenco para tomar el papel que era de Thandie Newton.

La mexicana fue fotografiada luciendo un glamuroso maxi vestido negro de lujo, el cual presentó un escote de inspiración griega, con falda asimética ajustada y detalles drapeados sobre la cintura.

Agreó un blazer negro, el cual se pusó sobre los hombros para cubrir su atuendo, además de un par de zapatillas de tacón y plataforma doradas, pendientes de oro circulares, brazaletes a juego y un llamativo anillo.

Foto: The Grosby Group

Lució su cabellera oscura peinada en voluminosos mechones negros acomodados en media cola de caballo alta y una apariencia al natural al no llevar maquillaje en el rostro.

La celebridad fue vista dejando el set de grabación en un carro negro, acompañada de una asistente, compañeras de la producción y su guardaespaldas.

De acuerdo con los informes, la mexicana, de 55 años, se unió a la producción para sustituir a la actriz Thandie Newton, quien abandonó el proyecto en durante las primeras semanas de rodaje en Reino Unido.

Una fuente le dijo a Page Six que la actriz, de 49 años, dejó las grabaciones después de 11 días y de un extraño comportamiento.

“Thandie empezó a hacer cosas raras en el set, se le veía afectada por algo, estaba claro que tenía un colapso mental que causaba mucha disrupción en el rodaje. Fue muy evidente que no podía interpretar su papel”, reveló el insider.

Los primeros rumores que sugerían que Salma tomaría su lugar surgieron tras ser vista en Londres utilizando la misma ropa que Newton utilizó en varias escenas con Tatum.

Posteriormente, la veracruzana compartió un video de su coprotagonista en Instagram para desearle feliz cumpleaños, al parecer las imágenes fueron tomadas durante un descanso del rodaje.

En medio de su nuevo proyecto, la protagonista de Frida apareció en la portada de Vogue México en una edición especial que comparte con su hija Valentina Pinault.

Sorprendió a sus millones de fanáticos con una serie de fotografías, compartidas en su cuenta de Instagram y en la de la publicación, junto a su hija de 14 años; ambas lucieron varios conjuntos firmados por Gucci, Yves Saint Laurent, marcas que pertenecen al conglomerado multimillonario de François-Henri Pinault, esposo de Salma.

Durante la entrevista con Vogue, la actriz habló sobre la maternidad y relación con Valentina, mientras que la adolescente reveló algunos de sus planes para el futuro, tanto en la industria hollywoodense como actriz y directora y como filántropa y trabajadora en pro de las personas de bajos recursos y sin hogar.

De hecho, la joven actualmente trabaja en un centro de voluntariado para ayudar y alimentar a las personas que no tienen hogar.

Salma reveló que estuvo a punto de abandonar su carrera como actriz tras el nacimiento de su hija, pero su esposo la apoyó y convenció para que siguiera alcanzando sus sueños y cosechando logros.

“Sentí que ya había hecho muchas cosas en mi vida, entonces ya era una etapa distinta para mí porque ya había hecho cosas de las que ya me sentía muy orgullosa. François me ayudó mucho porque estaba dispuesta a no trabajar más, pero cuando Valentina tenía poco más de un año, me dijo que tenía que regresar a trabajar porque en algún punto podría extrañar mi profesión, porque además es una que celebra porque permite darle rienda suelta a mi creatividad, y porque soy artista”, dijo la actriz.

MA