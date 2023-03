La actriz Salma Hayek conquistó al acudir a los Premios Oscar 2023 en la ciudad de Los Ángeles, en compañía de su hija Valentina Paloma.

La belleza mexicana deslumbró con un vestido de lentejuelas naranjas ajustado a su pequeña cintura y silueta curvilínea, con un escote estilo halter y una abertura al centro.

El vestido de ensueño que usó la estrella de la cinta Frida es una creación de la firma de lujo Gucci.

La mexicana Salma Hayek al llegar a la ceremonia de los Premios Oscar en Los Angeles. Foto: AP

Hayek, de 56 años de edad, complementó su atuendo con un bolso de mano dorado y un anillo con una enorme piedra azul.

La veracruzana usó maquillaje en tonalidades oscuras en el rostro, mientras su cabello negro caía sobre sus hombros con rizos marcados.

Al desfilar por la alfombra champagne, Valentina Paloma Pinault cautivó con un vestido rojo strapless, con un collar de perlas y un minibolso plateado de Gucci. Además, la hija de Salma Hayek lució su cabello en un tono rubio claro con ondas marcadas.





Salma Hayek también pidió su foto con Pedro Pascal





La artista mexicana se unió a la fiebre de Hollywood por Pedro Pascal en la alfombra champagne de los Oscar 2023. Al darse cuenta de que el actor de The Last of Us estaba cerca, Salma y su hija Valentina corrieron hacia él.

El artista chileno acudió a la ceremonia de los premios de la Academia en compañía de su hermana Javiera, quien también salió en la fotografía.

Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault posaron junto a Pedro Pascal. Foto: AFP

La mexicana presentó el premio a Mejor Película Extranjera junto a Antonio Banderas, con quien coprotagoniza la cinta Gato con Botas: El último deseo.

La segunda entrega de esta saga fue nominada a los Premios Oscar 2023 en la categoría de Mejor Película Animada, en la que la ganadora fue Pinocchio, del director mexicano Guillermo del Toro.

Salma Hayek fue invitada por primera vez a los premios de la Academia en 1997, cuando acudió en compañía del cantante Luis Miguel.